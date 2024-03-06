老婆外遇自曝懷孕　綠帽夫告討百萬1原因僅獲賠10萬

記者黃翊婷／新北報導

人夫阿強（化名）指控妻子美美（化名）自2022年起與小志（化名）發生婚外情，隔年3月甚至自曝已經懷孕並提出離婚，讓他大受打擊，憤而決定對兩人提告求償100萬元。不過，新北地院法官認為，雖然美美與小志確實侵害到阿強的權益，但考量到阿強婚後因吸毒入監服刑，長期離家，夫妻之間早就鮮有互動，最終判美美與小志應連帶賠償10萬元較為適當。

▲阿強指控妻子美美外遇，氣憤提告求償100萬元。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

阿強在判決書中主張，美美自2022年起與小志發展出「超友誼」的親密往來，2023年3月間美美主動傳訊息告知已經懷上小志的孩子，想要離婚，他多次表明希望美美回歸家庭，但都沒有結果，最終夫妻倆以離婚收場，讓他大受打擊，憤而決定對兩人提告求償100萬元。

美美與小志雖然承認外遇，但強調是因為阿強不負家庭責任，失蹤長達7、8年，後來又因為吸毒入監服刑，讓美美獨自一人照顧家庭。

新北地院法官認為，美美與小志承認發生婚外情，兩人的行為確實侵害到阿強的權益，但阿強在婚姻關係存續期間也的確多次違反毒品危害防制條例，遭判刑入監，長期離家，與美美鮮有互動，欠缺婚姻關係之共同生活，考量到3人的身分、地位、資力、經濟狀況等因素，最終判美美與小志應連帶賠償阿強10萬元較為適當，超過此範圍的部分不應准許，全案仍可上訴。