知過去、看未來、體驗美麗　上海市台協歡慶婦女節

記者趙禕/上海報導

為了慶祝三月八日國際婦女節，上海市台灣同胞投資企業協會特別在3月8日舉辦了一場婦女節聯誼活動，邀請上海市台協的女性企業家會員、員工和家屬，享受了一場知性、感性與美麗綻放的春之盛宴。

▲上海市台協舉辦「樂遊賢城．品味青溪」婦女節聯誼活動。（圖／記者趙禕攝）

今年上海市台協舉辦的婦女節聯誼活動主題是「樂遊賢城．品味青溪」，地點選在擁有東方美谷的上海美麗之都奉賢區；這裡有著充滿文化知性歷史韻味的老街和文物，有呈現未來城市風貌的展示，更有為女性帶來美麗妝容的先進生產基地；讓參加活動的市台協女性企業家會員、員工和家屬，來一場兼具知性的內在美、和綻放美麗的外在美的旅程。

做為活動第一站的奉賢區博物館，位在上海後起之秀的地標「上海之魚」所在的金海湖畔，三棟相互連接卻又相對獨立的橢圓型建築，有兩棟是博物館，另外一棟則是城市規劃館。博物館裡展示了古文化遺址、古馳道、古城廂、古海塘、古代名人、古文化保護，文物包括出土的宋代三團港瓷碗、明代萬曆銅鐘、明代胡文明造餾金海八怪簋式爐、清代順治青花暗刻開光紋一統瓶等；另外還有一個海塘文化廳，展示因為南臨杭州灣而給奉賢帶來的獨特海塘文化。奉賢區城市規劃館則透過不同的陳設空間、光影及影像，把奉賢區未來的擘畫前景展現在大家眼前，讓大家感受到大氣磅礡的氣勢。

▲奉賢區博物館及奉賢區城市規劃館所在的三棟一體式建築非常有特色。（圖／記者趙禕攝）

▼參加上海市台協活動的女神們在解說員帶領下，走進環繞著文物的奉賢歷史陳跡。（圖／記者趙禕攝）

▼參加上海市台協活動的女神們在奉賢區城市規劃館感受奉賢充滿希望的未來。（圖／記者趙禕攝）

活動的第二站，是奉賢東方美谷會員企業之一的台資企業「東森自然美奉賢智能生技中心」。這個具有AI高科技、高規格的生技研發生產中心，不但支持東森自然美的產品研發生產，以更高的產能、更多元化的產品組合，推動東森自然美成為國際美妝品牌的領軍企業，還正致力打造成兼具工業旅遊屬性的觀光示範工廠，矢志做為上海奉賢區旅遊路線的一張金名片。

▲上海市台協婦女節聯誼活動第二站來到台資化妝品企業─東森自然美的先進智能生技中心。（圖／記者趙禕攝）

▼參加上海市台協活動的女神們驚豔於潔淨明亮的生產車間，也讚歎高度自動化的生產流程，更對各個不同品項產品的功能充滿興趣。（圖／記者趙禕攝）



▼參觀者們還熱切的在樣品展台前合影。（圖／記者趙禕攝）

本次活動的「品味青溪」，就是讓參與活動歡慶婦女節的女神們，在奉賢區的青溪老街品味古色古香的江南水鄉風韻。青溪老街所在的上海奉賢區青村鎮，在隋末唐初就沖積成陸地，到了宋朝已經有了村落，一條兩岸蘆葦茂密蔥綠的溪水穿村而過直通杭州灣，所以被稱為青溪，距今已經有一千四百多年歷史。如今的老街就沿著青溪兩岸併行，青溪老街不像上海其他著名古鎮景點那樣的嘈雜又充滿商業氣息，人們還可以在這裡細細品味寧靜清幽的江南水鄉澤國風情。

▲參加上海市台協活動的女神們在青溪老街入口牌坊前合影。（圖／記者趙禕攝）

▼參觀者在這裡可以細細品味寧靜清幽的江南水鄉澤國風情。（圖／記者趙禕攝）