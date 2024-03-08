「現代月老」天命孤星20次相親都失敗　華麗轉身7年促成346對夫妻

▲石家莊「紅娘哥」7年促成346對夫妻。（圖／翻攝縱覽新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸石家莊一名年輕人周世鵬在2017年已經是村裡27歲的「大齡剩男」，他在兩年間相親20多次，一直沒有遇上「有緣人」，還跑去石家莊的相親角尋找「合適對象」，他發現，在相親角多為家長替孩子物色對象，靈機一動便決定協助家長們搜集登記資訊，當起「現代月老」。最終，他在7年內促成346對夫妻，成為不折不扣的「紅娘哥」。

《海報新聞》報導，「紅娘哥」周世鵬走進這行，最開始主要是為了給自己找對象，後來才順便給別人找對象，結果讓所有人都沒想到，還真幹出點名堂來。

周世鵬將自己的抖音帳號取名為「石家莊紅娘哥」，個人敘述為，主打80、90、00後適齡人群....，共獲得37.1萬人按讚，另有7.4萬人追蹤。

周世鵬雖然自己沒有適合的感情，在「紅娘」路上卻走出一條康莊大道，他在投入事業幾個月，就成功促成一對戀人走入婚姻，他表示，「比自己結婚還高興！也就是那一刻，心裡就埋下了一顆

當紅娘的種子。」

從2018年4月起，周世鵬成為「全職月老」，7年共促成了346對夫妻，他不僅交了很多朋友，見證過不少幸福瞬間，也逐漸喜歡上搭橋牽線的工作，他表示，「在悠遠的生命長河中，能幫助他人找到一位合適的愛人，是一件很有成就感的事情，我很享受當紅娘，也會把這件事當成一項事業，認真地幹下去。」

