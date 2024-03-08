火車輾斷手　印度男畫家「移植女性雙臂」挺過12小時高難度手術

▲印度男畫家庫瑪遇上火車事故後被迫截肢，不過有一名腦死女性生前同意器捐，她的雙臂被順利移植給了庫瑪。（圖／翻攝自社群平台X）

記者張寧倢／綜合外電報導

印度德里（Delhi）一名45歲男畫家在一場火車事故中失去了兩條手臂，但有一名女校長腦死前曾簽署器官捐贈同意書，讓他幸運獲得了雙臂移植的機會。這場複雜的高難度手術長達12小時，醫生為他重新接起了斷臂上的骨頭、血管、肌肉與皮膚，讓他有機會重拾畫筆。

據印度斯坦時報等報導，這名45歲男畫家名叫庫瑪（Raj Kumar），2020年曾發生一次嚴重火車事故，當時他騎腳踏車穿越家附近的鐵軌，卻突然失控摔倒，隨後被一列火車輾過雙手。醫生不得不將他雙手截肢，並且告訴他下半輩子都要使用義肢。

等到2024年1月的第三周，他把握住最後的希望，接受了雙臂移植手術。甘加拉姆爵士醫院（Sir Ganga Ram Hospital）的醫生們將庫瑪的斷臂，接上了腦死的前任女校長梅塔（Meena Mehta）的手臂。

報導指出，這場手術程序複雜、難度相當高，有多達11名醫生的團隊在為他動刀，從骨頭、動脈、靜脈、肌腱、肌肉、神經、最後是皮膚，每一個部份都要重新連接，總共耗費12個多小時才完成手術。

▲庫瑪手術有眾多專業醫師參與。（圖／翻攝自社群平台X）

報導指出，梅塔生前就簽好器捐同意書，其中雙臂捐給了庫瑪，讓他能在重大挫折中重新點燃他作為畫家的希望。她的腎臟、肝臟與眼角膜在死後也分別捐贈給其他3名患者，改變了這些人的一生。