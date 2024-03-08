好心男借出手機3小時人機消失　回撥2次在「派出所」結局傻眼

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿茂（化名）去年8月間在某網咖將手機借給有急用的陌生人小蘋（化名），沒想到3個小時之後，對方竟然「連人帶機」消失，他急忙打電話追問，另一頭的人自稱是派出所人員，卻連掛2次電話，後來他親自上派出所詢問，才知道上當了，憤而決定報警並提告。

▲阿茂好心將手機借給小蘋聯繫友人，沒想到卻因此弄丟手機。（示意圖／記者周宸亘攝，與本文當事人無關。）

判決書中記載，小蘋2023年8月17日晚間8時許在某網咖內，向不認識的阿茂借用手機，說是要聯繫友人，大約3個小時之後，友人到場，小蘋竟搭著友人的機車、帶著阿茂的手機離去。

事後阿茂發現人不見了，連忙撥打自己的手機號碼，接聽者是一名男性，自稱為派出所人員，隨即掛斷；他不死心再次撥打，這次換成小蘋親自接聽，並聲稱正在派出所處理事情。阿茂感到很奇怪，乾脆跑去該派出所詢問，經警員證實並無此人，才驚覺上當，憤而決定報案並提告。

小蘋到案之後坦承不認識阿茂，雖然有借用手機，但後來自己將手機借給另外一名朋友使用，「我回去會拿那支手機還他。」

然而，新竹地院法官認為，小蘋明知阿茂只是短暫借出手機，卻擅自將手機帶離現場，阿茂多次打電話催討也沒有返還，甚至還把手機借給另一名朋友，而且截至偵查日為止，都沒有返還，可見小蘋主觀上有侵占的意思，上述所辯顯然是卸責之詞，不足採信，最終依侵占罪判處拘役15日，得易科罰金1萬5000元，全案仍可上訴。