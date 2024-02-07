「校董」車遭拖吊急壞　5人好心借錢全被騙！下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

侯姓男子有多次詐欺前科紀錄，2019年6月至2022年5月間他假冒某學校校董，向民眾謊稱汽車遭拖吊、急需借交通費，成功騙得2萬2000元，總計5人受害。新竹地院法官審理後，依詐欺取財罪，5次，各判處有期徒刑2個月，合併應執行刑期為6個月，得易科罰金18萬元。

▲侯男以汽車遭拖吊等理由，隨機向路人借錢。（示意圖／記者鄺郁庭攝，與本文當事人無關。）

判決書中記載，侯男2019年6月22日假冒某大學的校董，在路邊向民眾A謊稱，自己的車輛遭到拖吊，手機、錢包都在車上，要回高雄拿行照，急需借錢，之後會請祕書協助歸還，成功騙得5000元。

2021年4月1日陳男再度冒名校董，並於商場隨機搭訕民眾B，聲稱自己去高雄拿東西，需要借交通費，當日晚間10點就會歸還，成功騙得2000元；2021年4月5日、6月16日、2022年5月13日，侯男又使用類似手法，向民眾C、D、E謊稱自己是校董，因為車子遭拖吊需要借錢，分別騙得8000元、2000元、5000元。

5名受害人中，有4人發現受騙，憤而向警方報案，這才揭發整起事件。新竹地院法官認為，侯男有多次詐欺前科紀錄，挨罰之後仍不知悔改，顯然欠缺法治及尊重他人財產權的觀念，本當從重量刑，但考量到他已坦承犯行，得以節省司法資源，以及他的生活狀況、智識程度、素行等因素，最終依詐欺取財罪，5次，各判處有期徒刑2個月，合併應執行刑期為6個月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。