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社會 社會焦點 保障人權

老闆拉客「鬆幾勒1500元」　下秒翻車判關3個月

記者黃翊婷／綜合報導

武姓男子在新竹縣經營某養生館，去年4月間他主動向上門的客人介紹，「一節1500，按摩半套知道嗎？」結果剛把客人帶進包廂，才知道對方是警員喬裝的，當場被抓包。雖然武男矢口否認媒介性交易，但並未獲得新竹地院法官採信，日前被依圖利容留猥褻罪判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

▲桃園市某色情按摩館越女提供「打手槍」服務遇臨檢，陳姓負責人被判刑2個月。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲武男辯稱不知道按摩半套的意思，但未獲得法官採信。（示意圖／CFP，與本案當事人無關。）

判決書中記載，武男是該養生館的負責人，平時負責招攬客人，並安排按摩師提供半套性交易，一節收費1500元，事成之後從中抽取550元，其餘費用歸按摩師所有。

警員A去年4月間喬裝成客人前往養生會館消費，武男先是主動詢問，「一節1500，按摩半套知道嗎？」警員反問多少錢，他再度表示「按摩做半套」，警員又詢問半套費用是否包含在1500元以內，他也馬上回答「對」；警員直到被帶進包廂，才表明自己的警察身分。

武男到案後辯稱，不知道店內按摩師有無提供性交易，平時僅告知按摩師提供按摩服務，不會媒介性交易，也不知道按摩半套是什麼意思，是聽朋友說如果有客人問，就這樣可以這樣講。

然而，新竹地院法官檢視武男與警員的對話紀錄，發現他不僅主動說明按摩時間、收費標準，還提及「按摩半套」關鍵字句，當警員再次確認除了按摩，是否還包含半套性交易，他也沒有任何遲疑直接給出肯定答覆，如果真的不知情，怎麼可能在客人提問確認時，回答得那麼肯定。

法官認為，武男身為養生館負責人，收費又是以人頭方式計算，事後再跟按摩師分錢，綜合各項證據看來，他辯稱不知道店內按摩師從事性交易一事，顯然不足採信，最終依圖利容留猥褻罪判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

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