高中同學突送「國外驚喜禮物」？　新竹男收下遭重判11年

記者黃翊婷／綜合報導

湯姓男子2023年8月間收到一個來自泰國的包裹，裡面裝有4包大麻植株（毛重1067公克），他聲稱那是8、9年沒有聯絡的張姓高中同學所贈，是一份「驚喜禮物」，自己並不知道內容物是什麼。不過，新竹地院法官經過審理之後，並未採信湯男的說詞，最終依共同運輸第二級毒品罪重判有期徒刑11年。

▲湯男辯稱包裹是高中同學送的驚喜禮物。（示意圖／CFP，非本案證物，下同。）

判決書中記載，湯男明知大麻在我國屬於第二級毒品，依法不得運輸、持有，仍於2023年8月25日在泰國某處由不知名男子寄送4包大麻植株（毛重1067公克），以及一部手機，包裹於同年8月29日運抵台灣，他再依照指示前往郵局領取。

然而，該包裹在剛運抵台灣的時候，就被財政部關務署台北關執行郵件檢查人員發現異狀，因此湯男前往領取包裹時，當場就被警方抓包。

湯男辯稱，當時自己剛好換了手機門號，大約1、2天而已，還沒有告訴任何人新的門號，他與張姓高中同學已有8、9年沒有聯繫，對方卻突然說要從國外寄送「驚喜禮物」給他，這才前去領取包裹，他並不知道包裹裡面是什麼東西。

▲湯男收到的包裹裡藏有4包大麻植株。

但新竹地院法官認為，湯男所辯僅是片面之詞，並無證據可以證明，況且若依他所言，張姓友人與他長達8、9年沒有聯繫，交情普通，為何要突然寄送驚喜禮物，甚至沒有先聯繫詢問他的住址，就率然填上假的收件人姓名、地址，種種行為皆與一般常情相違，因此不採信他的說詞。

至於包裹中的物品，部分送交至交通部民用航空局航空醫務中心檢驗，透過氣相層析質譜儀法鑑定，鑑定結果為綠色乾燥植株1袋，實稱毛重1.3410公克（含1袋1標籤），淨重0.5810公克，取樣0.0029公克，檢驗出第二級毒品大麻Marijuana成分。

法官表示，湯男非法運輸毒品入境我國，且包裹中的大麻數量非微，考量到這些東西一運抵就被查獲，尚未流通於市，最終依共同運輸第二級毒品罪，重判他有期徒刑11年，全案仍可上訴。