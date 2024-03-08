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社會 社會焦點 保障人權

新店「飛車擄人」8惡煞落網　砍人丟包原因曝光

惡劣行徑難逃法網，新店分局動員大批警力，在短時間內就將主嫌及共犯一網打盡。（圖／黃翎瑄攝）

▲惡劣行徑難逃法網，新店分局動員大批警力，在短時間內就將主嫌及共犯一網打盡。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

新北市新店區7日清晨發生一起砍人丟包案，69歲劉姓男子與26歲陳姓男子開著車行經寶橋路時，疑似因債務糾紛而突然遭2輛轎車攔車毆打，造成劉男背部遭砍數刀，甚至愛車也被對方擅自開走，過程中還將同行友人陳男擄上車駛離。警方獲報後趕緊動員追捕，循線掌握到涉案車輛，並於同日下午順利逮獲帶頭的32歲林姓男子等8人到案，全案訊後將依法移送偵辦。

據警方調查，擄人主嫌林男疑似過去曾與陳男有債務糾紛，陳男不滿林男欠債遲遲未還，於是日前曾上門潑漆警惕，而林男也並非省油的燈，直接不爽糾眾打算教訓陳男，於是開始展開一連串的復仇行動。

林男循線掌握陳男行蹤後，趁陳男與劉男清晨駕車之際埋伏，便上前攔車押人，衝突過程中還不慎砍傷劉男，造成劉男背部多處刀傷，受傷後的劉男只能眼睜睜的看著同行的陳男遭人擄走，讓他嚇得急忙報警。

劉男及友人陳男疑似因債務糾紛遭擄，被發現時已滿身上被丟包在醫院，所幸並無生命危險。（圖／警方提供）

▲劉男及友人陳男疑似因債務糾紛遭擄，被發現時已滿身上被丟包在醫院，所幸並無生命危險。

警方獲報後先將劉男送醫救治，並急忙擴大調閱周邊監視器，發現遭押的陳男已被丟包於耕莘醫院門口，且身上也有將近20公分的刀傷，情況相當危急，所幸經緊急手術後，並無生命危險。

警方持續循線搜查，發現涉案車輛又遭人棄車於深坑區北深路上，因此警方仍鍥而不捨的以車追人，終於在7日下午順利將帶頭的林男及共犯等8人拘捕到案，全案後續將依殺人未遂、傷害、毀損、妨害自由等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

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