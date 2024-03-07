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落跑朱國榮又多1案　助天剛掏空2.6億「虧錢炒股換6成低價買地」

▲▼國寶集團總裁朱國榮。（圖／記者吳銘峯攝）

▲龍邦集團總裁朱國榮因炒作天剛公司股票案再遭起訴。（資料照／記者吳銘峯攝）

記者劉昌松／台北報導

遭6案通緝逃亡海外的朱國榮神隱5個月，又被檢調查出，他在2018年間暗助天剛公司炒作股價，讓天剛前董事長鄧光明、陳園榜等人掏空公司2.6億元，內線加炒股獲利約8千萬元，而朱國榮雖然炒股虧錢，卻獲得以6成低價買得天剛公司工業地的優惠，台北地檢署7日依違反《證券交易法》等罪起訴10人。

起訴指出，天剛資訊公司(5310)前董事長鄧光明，在2018年取得公司控制權後，為了拯救低迷的公司股價，避免個人持股套牢，和特助陳園榜(原名陳沅榜)成立「新事業部」，與陳園榜父親的公司簽約，引進「轉校生」、「夢界物語日語版」等手機遊戲業務，甚至簽約開發「漫威遊戲」。

但這些手遊合約，不是沒有經過專業評估，未經審核，就是沒有董事會同意授權，最後不是獲利差，就是開發計畫失敗告終，公司平白付錢給人，鄧光明等人卻藉這些非常規交易，從公司套取2.6億餘元。

▲▼ 松崗公司炒股案，緊接著又發現，早在案件偵辦之初，檢調單位搜索松崗公司剛結束，與松崗同屬龍邦集團的天剛公司大股東鄧光明，竟然在調查人員離開松崗後，大量出脫持股，在遭搜索利空消息曝光前，賣出87張避損，涉嫌內線交易，檢調單位5日搜索約談鄧光明等4人到案。（圖／記者劉昌松攝）

▲天剛前董事漲鄧光明為了彌補朱國榮炒股損失，涉嫌把公司土地鑑價賣出。（資料照／記者劉昌松攝）

除此之外，陳園榜等經營幹部在掏空公司的同時，也對外散布公司將因遊戲開發獲利，同時找來龍邦集團總裁朱國榮等市場大戶幫忙，在市場上連續高買，搭配反向賣出，營造交易活絡假象，作價作量誘使投資人跟進，再趁機倒貨，陳園榜等人靠內線交易、炒股獲利約8千萬元。

天剛股價遭炒作期間，股價從2018年5月的每股30元，漲到同年8月28日，以達每股77.4元，漲幅達158%，但實際上虧損消息傳出後，股價從9月開始不斷下跌，到2020年第1季每股淨值只剩下3.65元，被打為全額交割股。

▲▼松崗數位文創公司前董事長暨總經理陳沅榜30萬交保。（圖／記者游宗樺攝）

▲天剛前董事長陳園榜(提紙袋)涉嫌掏空、炒股等罪嫌遭起訴。（圖／資料照）

而朱國榮在這段相挺炒股的結果，虧損了868萬元，鄧光明很清楚天剛公司在2013年以4.3億元買下的內湖工業區建地，到2018年市場行情已經漲到6.8億元，卻為了彌補朱國榮損失，竟然還是以4.3億元、也就是行情的6折，賤價賣給朱國榮，再次造成天剛公司損失。

檢察官鄭少珏偵查後，認為全案共涉有《證券交易法》非常規交易、內線交易、操縱股價、特別背信等多項罪名，依法將鄧光明、陳園榜、朱國榮等10人全部提起公訴，並請法院將犯罪所得沒收發還被害人。

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