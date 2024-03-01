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社會 社會焦點 保障人權

投資VIZIO大賺7億　瑞軒董座父子搶先買股「6人狂撈1133萬」

▲▼瑞軒科技董事長吳春發。（圖／記者劉昌松攝）

▲瑞軒董事長吳春發涉嫌內線交易遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

瑞軒科技多年前投資美國VIZIO公司，2021年因VIZIO在美國上市換股，瑞軒獲利7.3億元，瑞軒董座吳春發和總經理兒子吳旭軒得知後，搶買自家股票，2周後公告利多重訊再賣出，總計吳春發父子等6人獲利1133萬餘元，台北地檢署調查後，1日依《證交法》起訴。至於吳春發次子吳旭祐賺了929萬元，但因罪嫌不足，獲不起訴處分。

顯示器代工廠瑞軒科技(2489)2005年轉投資北美電視品牌VIZIO，因此取得VIZIO不少特別股，2021年VIZIO在美國掛牌上市，特別股轉換後，瑞軒持有的股票暴漲，帳面利益就賺了7.3億元，是瑞軒公司2019年財報利益6376萬元的將近11倍。

▲▼瑞軒科技總經理吳旭軒。（圖／記者劉昌松攝）

▲瑞軒科技總經理吳旭軒社內線交易擬制性獲利281萬元。（資料照／記者劉昌松攝）

這份重要的財務報告在2021年3月2日，以電子郵件的方式送達瑞軒的經營高層，公司召開董事會追認這項重要營收，且決定在3月14日下午4點左右，發布重大訊息，瑞軒股價應聲起漲，一個禮拜就從不到13元漲到近20元。

檢察官指揮調查局追查，發現瑞軒董事長吳春發，擔任總經理的長子吳旭軒，會計資深協理張瑜真，董事長祕書龔玉貞，因為職務關係事先得知這項利多消息，分別透過人頭或自己帳戶，大量買進瑞軒股票，龔女甚至把明牌報給親友共襄盛舉。

▲▼瑞軒科技董事吳旭祐。（圖／記者劉昌松攝）

▲吳春發次子吳旭祐(右二)獲利929萬元最多，但無證據證明獲得內線消息，處分不起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

吳春發等到利多消息正式公告後陸續出脫，總計不法獲利801萬元，吳旭軒獲利281萬7000元，張瑜真獲利33萬4500元，龔至貞獲利13萬8330元，龔母張喆和友人莊雅晴共計獲利近4萬元。這6人都坦承犯行，願意繳回犯罪所得，但仍觸犯《證券交易法》內線交易等罪被起訴。

特別的是，吳春發的次子吳旭祐也在瑞軒當董事，也因這項海外投資的利多消息，大賺了929萬元，是家族中賺最多的，但因吳旭祐並無經營管理職務，又沒有參與這次關鍵的董事會，無證據證明事先得知內線消息。

▲▼瑞軒科技內線交易案黃麟雅帶著《藥食同源》。（圖／記者劉昌松攝）

▲美女CEO黃麟雅是吳春發的長媳曾因瑞軒內線交易案遭約談，最後獲得不起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

包括吳旭又在內，其他還有吳春發的妻子林守貞獲利58萬多元，吳春發女密友劉淑娟獲利801萬元、吳春發長媳、號稱「美女CEO」的漢麟全科技執行長黃麟雅獲利63萬元，但他們與其他涉案被告共7人，分別因長期買入，無證據顯示事先知道利多消息等原因，因犯罪嫌疑不足，獲得不起訴處分。

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