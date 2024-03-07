備戰2026高雄市長！藍營人選定案　黨部主委：一起當柯志恩分身

▲2026高雄市長選舉，藍營定案柯志恩參戰。（資料照／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／高雄報導

中國國民黨高雄市黨部今（7）日舉行新春團拜，國民黨祕書長黃健庭代表主席朱立倫南下，主持並與高雄地方幹部及黨員互道新年恭喜，市黨部主委黃昭順指出，雖然選舉告一段落，但腳步不停歇，接下來2026要一起當柯志恩的分身，相信一定可以重返執政。

國民黨高雄市黨部113年新春團拜今下午於市黨部六樓禮堂舉行，由黨中央秘書長黃健庭代表主席朱立倫專程到場主持參加，高雄市黨部主委黃昭順、國民黨中常委侯彩鳳、黃復興黨部書記長張大鈞、立委柯志恩辦公室主任曹桓榮、市議會黨團總召黃香菽等黨籍議員及38區黨部主委、中央委員與黨代表等出席參加團拜活動。

▲藍營2026高雄市長人選定案，黃昭順：一起當柯志恩分身。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃昭順首先向在場的黨員先進同志，致上最誠摯的謝意，感謝大家全力的支持與相挺點滴在心頭。她指出，雖然高雄選舉結果不如預期，但在立法院國民黨還是國會最大黨，高雄前市長韓國瑜目前更是立法院長，相信能夠透過立法院的平台擴大服務，繼續努力爭取更多人民的支持。

她也進一步表示，選舉告一段落但我們的腳步不能停歇，接下來2026市長與議員、里長的選舉除了要及早準備也要讓更多年輕的新血加入、一棒接一棒，國民黨才有未來，「懇託黨員先進，未來我們一起當柯志恩的分身、國民黨的分身，2026一定可以重返執政。」

▲黃健庭說，總統大選失利，但不能懷憂喪志，要有新的思維及作法。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃健庭則表示，有大家的支持國民黨才能有機會重返立法院第一大黨，面對總統大選雖然失利，但我們不能懷憂喪志，面對世代的改變，我們也要有新的思維與做法。

同時，黃健庭強調，對於黃復興的組織調整，沒有裁併更不是消滅，而是讓資源更有效運用，能夠讓服務擴大、戰力升級，黃秘書長說未來中央有退伍軍人工作委員會，組發會有退伍軍人部，各縣市黨部有退伍軍人組。

▲國民黨高雄市黨部新春團拜。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃健庭說，國民黨未來兩個重大目標，除了要開發中間及年輕世代的支持者，更要讓基層的工作與組織向外擴展，這是我們要共同努力的未來與目標。

活動最後，前國策顧問洪俊德、中常委侯彩鳳、前議長莊啟旺也上台向在場黨員先進互道祝賀，團拜活動逾百名黨員與支持者參加與會場面熱絡且溫馨。