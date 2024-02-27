民進黨七連霸立委林岱樺開第一槍　宣布參戰2026高雄市長

▲民進黨高雄立委林岱樺開第一槍，宣布參戰2026高雄市長。（資料照／記者湯興漢攝）

記者賴文萱／高雄報導

2024總統及立委大選才剛落幕不久，但2026高雄市長選戰已搶先開戰，高雄七連霸立委林岱樺26日參加高雄市商業會聯誼餐會時，宣布將參選下屆高雄市長，但也說仍會參加民進黨黨內初選，同時尋求商業會理事長劉憲同及出席餐會會員的支持。

高雄市商業會26日下午在福華大飯店舉行第13屆第8次理監事聯席會議暨新春聯誼餐會，立委林岱樺出席聯誼餐會時，在會中正式宣布參選下屆高雄市長，並尋求商業會會員的全力支持。

事實上，總統大選落幕後，民進黨即將啟動2026年地方選舉佈局，高雄市方面，包括立委賴瑞隆、許智傑、林岱樺，甚至屏東縣前縣長潘孟安、勞動部長許銘春等人都在名單上，但最終由誰出戰尚不明朗。

林岱樺今年選戰挑戰7連霸成功，昨出席聯誼餐會時，開第一槍宣布參選下屆高雄市長，但還是要參加民進黨黨內初選，並尋求商業會理事長劉憲同以及新商業公會理事長劉正光及出席餐會的會員全力支持。

理事長劉憲同表示，他的理事長任期二年即將屆滿，明年須改選，這兩年來感謝會員出錢出力，凝聚向心力，把高雄市商業會經營很好，遠近馳名，並與各縣市商業會經常聯誼，受到相當的重視。

劉憲同認為，團結就是力量，在新年開始，期勉大家更加團結，鞏固商業會，把商業會經營如同一個幸褔的企業。同時經常保持微笑，微笑能讓自己公司無形中好三分，讓家庭和睦、事業興旺。他也希望會員重視身體，保持身體健康。