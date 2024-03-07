屎在滾！他「誤入女廁10秒」被公司開除...怒提告「1原因」敗訴

▲男員工因肚子痛誤入女廁，被公司以違反廠規為由解雇。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

大陸廣東省中山市一間玩具公司驚傳性騷事件，當時女性員工正在上廁所時，一名張姓男員工突闖入女廁10秒後，隨即走出進入男廁，公司得知此事後，當天便以違反廠規為由將他開除，張男不滿公司處分憤而告上法院，竟因1理由吞敗訴。

根據陸媒報導，張男聲稱，自己當時因為肚子實在太痛急著上廁所，一時情急才誤入女廁，絕不是有意偷窺，「鬧肚子走錯了，不超過10秒」，但公司卻認定他違反廠規第4條規定「在廠內無理取鬧」將他當場解雇。

張男不服申請勞資爭議仲裁，向公司求償違法解除勞動合約的45900元人民幣（約新台幣20萬元）賠償金，以及未提前30天通知終止僱傭合約，須賠償2700元人民幣（約新台幣1.2萬元），共要求公司支付48600元人民幣（約新台幣21.2萬元），不過卻被駁回訴訟請求。

張男不滿一狀告上法院，經法官審理認為，張男在公司任職長達9年是公司的老員工，對廁所的位置、情況應該相當清楚，因生理狀況走錯廁所的可能性相當低，故認定張男的行為主觀上存在惡意，對女員工的隱私構成侵犯，有違善良風俗，公司以此為由解除勞動關係並無不妥，判處張男敗訴、公司無須賠償。

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