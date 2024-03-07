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24小時健身房淪奪命陷阱！中年婦「跑步昏迷沒人管」　延後送醫死亡

▲▼南韓釜山一名婦女在無人健身房因腦出血昏迷，送醫不治。（圖／CFP）

▲南韓釜山一名婦女在無人健身房因腦出血昏迷，送醫不治。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

隨著民眾對於健康及運動意識抬頭，加上削價競爭的影響，近年來24小時營運的「無人健身房」在南韓各大城市如雨後春筍般出現。然而，釜山一名50多歲的女性晚間前往健身房運動，卻突然昏倒，由於現場並沒有任何員工看顧，直到深夜女兒才發現不對勁，儘管送醫搶救，卻仍不幸回天乏術。

根據韓媒《每日經濟》、《東亞日報》，南韓釜山廣域市北區一名50多歲的女性，於2月26日晚間8時，前往一間24小時營運的無人健身房做運動，不過直到隔天（2月27日）凌晨0時卻仍未返家，女兒覺得事有蹊翹，於是前往健身房察看，未料卻發現母親倒臥在跑步機旁，呈現昏迷狀態。

釜山北部警察署指出，儘管該名婦女旋即被送往醫院搶救，但最後卻仍不幸身亡，從國立科學搜查院呈報給警方的解剖報告來看，該名婦女有可能死於腦出血。

婦女家屬和親友指控，「健身房如果有常駐員工，那麼就可以發現運動到一半昏迷的她、將她立刻送往醫院搶救，如此也不會有生命危險！」

報導指出，由於該間健身房採24小時無人方式經營，因此在婦女昏倒當下，並沒有任何一名健身教練或是員工在現場，甚至健身房的入口處、內部也未安裝監視器，違反現行法規。

依照南韓現行法規，一旦開設體力鍛鍊相關營業場所（即健身房），若面積未滿300平方公尺，則需要至少1名以上的教練（必須擁有生活體育指導師證照）駐守現場，如若面積超過300平方公尺，則必須派駐2名以上擁有證照的教練。

報導分析，目前南韓在法規上並未開放「無人健身房」開業，因為一旦發生上述婦人昏倒、腦出血身亡等事故時，現場並無員工可以迅速應對，然而無人健身房業者無須負擔人事費用，在價格低廉的激烈競爭中，無人健身房在各大城市的市區如雨後春筍般出現。

警方表示，後續將釐清該名婦女的詳細死因，並針對業者進行調查。

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