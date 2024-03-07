離婚3年餘恨未消！寫黑函到軍中想搞臭老公　結果卻害了自己

▲高雄女子離婚後寫黑函到軍中想搞臭前夫。（圖／CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名沈姓女子和擔任職業軍人的廖姓丈夫離婚3年後，對於廖男仍然餘恨未消，她偽造了一張「外遇承諾書」，還故意傳給廖男部隊的長官看，希望搞臭廖男，廖男後來發現原來是前妻在背後搞鬼，決定對沈女提告，一、二審依偽造私文書罪判沈女徒刑2月，得易科罰金；民事部分，法院則判沈女應賠償8萬元。

判決指出，沈女和廖男是在2018年6月結婚，隔年4月就離婚，結婚不滿1年，沈女覺得廖男在這段婚姻中對不起她，甚至懷疑廖一直在搞外遇，2022年6月間，沈女偽造了一張「外遇承諾書」，內容指「男方因跟女方結婚後多次外遇，故願意以楠梓區房子一半給女方，女方將既往不咎，此事將保密1年以上，若有違背規定將不算數，若再犯女方將請部隊、法院給予嚴厲的處罰以示警惕」，甚至還偽造了兩人的簽名。

沈女後來將承諾書傳給廖男部隊的長官，長官找來廖男詢問，廖男才知道都是前妻沈女被背後搞鬼，氣得對沈女提告。

法院審理時，沈女雖坦承也寫了這份「承諾書」，但辯稱寫的內容都是事實，並非偽造，簽了兩人的名字只是希望讓大家知道當事人是誰，法官考量雙方雖未和解，但廖男口頭上已同意原諒前妻，因此依行使偽造私文書罪判刑2月，得易科罰金。

沈女不服上訴後，二審法官則發現，沈、廖之間還有其他案件，沈女也嗆聲要向廖男求償400多萬，因此認定沈女並未獲廖男原諒，駁回她的上訴定讞。

民事部分，廖男另向沈女求償50萬元，高雄簡易庭審理時，沈女辯稱廖男沒有受到任何損害，但法官認為，沈女的行為已損害廖男的名譽權，衡量雙方的收入後，判沈女應賠償8萬元，全案可上訴。