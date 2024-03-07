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社會 社會焦點 保障人權

驚悚畫面曝！台南巨大天坑吞沒小貨車　工人嚇壞急衝出擋車

記者林東良、吳佩蓁／台南報導

台南市中西區五妃街旁一處建築工地昨（6日）下午驚現巨大天坑，原本停在該處的一輛小貨車瞬間被吞沒，整部車掉入坑洞中，幸好當時車上無人未造成傷亡。事發當時貨車掉入天坑的驚悚畫面也曝光，短短5秒整台貨車就掉落坑洞中，工地工人發現後火速衝到路口阻擋車輛進入。

▲▼台南工地巨大天坑吞沒小貨車 。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南工地突現巨大天坑吞沒小貨車 。（圖／記者林東良翻攝）

根據監視器畫面，事發地點路面突然塌陷，原本停在該處的貨車突然掉落坑洞，工地工人發現後急忙衝出來查看狀況，並在路口阻擋車輛進入，避免再度發生事故。

▲▼台南工地巨大天坑吞沒小貨車 。（圖／記者林東良翻攝）

▲工人急忙衝到路口阻擋車輛進入 。（圖／記者林東良翻攝）

據了解，台南市中西區五妃街一處知名建設公司工地圍籬旁的道路，6日下午5時43分許，疑因施工造成路基淘空塌陷，整個路面突塌陷成，出現長達10多公尺的巨大坑洞，原本停在該處的1部小貨車整台車掉落坑洞中，另一部自小客車後輪懸空，幸好案發時均是空車，無人員傷亡。

▲台南市中西區五妃街一處著名建設公司施工工地圍籬旁，6日下午5時43分許，發生路基疑因施工造成淘空塌陷，造成停在該處的自小貨車整部車掉落坑洞中。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲初判天坑至少約10公尺長。（圖／記者林東良翻攝）

市警二分局南門所據報立即派員封鎖管制交通，並通知工地及市府相關單位查處。據了解，由於該處整個路基疑不穩定，工地單位請警方在場戒護，不要讓人車進入該處以免發生意外危險，目前由相關單位調查塌陷原因進一步查處中。
 

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