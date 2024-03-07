火燒「雙北電器商」遭爆逼死二寶媽　地方盛傳：變厲鬼報仇

▲警方獲報趕往楓林橋，試圖拉住想跳橋的徐女，但徐女仍不幸墜落身亡。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

知名電器進口總經銷「中華大雄股份有限公司」2024年2月20日發生嚴重火警，惡臭塑膠毒氣籠罩全雙北，煙霧彌漫的慘況引發大批民怨，而該公司在地方上早已爭議頗多，3年前甚至發生徐姓女員工自殘輕生案件，徐女的前夫謝姓男子更心痛出面指控，懷疑妻子當年的離世並不單純。許多鄰居也對「中華大雄公司」相當不滿，還有人私下說，他們懷疑火災是徐女「變厲鬼回來報仇！」

據了解，徐女在中國農村長大，23歲時認識比自己大12歲的謝姓丈夫，2011年嫁來台灣後育有2子，而謝男擔任計程車司機養活妻小，常載著老婆孩子四處遊玩，感情十分融洽和諧。

2019年間，因2個孩子逐漸長大，家庭支出日益沉重，徐女決定重回職場協助丈夫負擔家庭支出，於是透過介紹進入中華大雄擔任會計助理，每月薪資3萬2000元，原以為對小家庭的開支不無小補，朝九晚五的工作又能兼顧家務，沒想到卻是家庭破碎的開始。

「媽媽每天下班都好晚，我們都已經睡覺了她才回來。」徐女兒子回憶，母親下班時間應該是下午5點，卻往往超過晚間10點才到家，每次回家總是一臉倦容，讓家人十分心疼。

▲徐女和謝男一家人歷經離婚風波後，仍經常甜蜜出遊。

謝男透露，徐女在中國學習的是漢語拼音，與台灣的注音符號大相逕庭，凡是電腦文書工作便會需要加倍時間來消化，且她工作時對自我要求高，責任制的工作形態讓她重返職場的妻子身心俱疲。

謝男提到，妻子為了更快融入職場與同事接軌，經常利用加班時間不斷充實工作技能，希望能精進工作能力來換取更高額的報酬，但多次爭取都遭到冷回應，盼不到加薪升職，讓賣肝、賣力的徐女積勞成疾，高壓生活甚至使徐女逐漸罹患憂鬱症，需要定時服藥才能順利入睡。

「後來她就經常嚷著要跟我離婚，感情好好的啊，怎麼這樣！」回憶過去美好回憶，謝男紅著眼眶吐露內心的未解之謎，徐女當時因病纏身，即便一家四口相處融洽，卻堅持與謝男離異，於是協議後便各自帶上1寶各自生活，即使如此，一家四口仍不斷見面出遊，除了分居外，其他就像不曾改變過的一樣幸福，讓謝男更搞不清楚離婚動機。

儘管婚姻生活上觸礁，徐女仍日以繼夜地投入工作，在謝男勸說下，徐女才認清在家族企業打拚會苦無升遷之日，於是向公司遞出辭呈，打算年後離開，沒想到正式離職前一週的2021年3月21日，徐女一如往常將報表拿至倉庫核對，卻突然慘遭退回，讓徐女感到滿頭問號，返回辦公室找潘姓女主管理論。

但潘女卻稱報表格式年後開始改版，要求徐女應比照新格式處理，徐女則認為自己遭到刁難，加上長年來的新仇舊恨，一時間委屈、憤怒和不甘等情緒湧上心頭，當場與潘女發生激烈口角並逃離公司。

▲謝男談到前妻徐女仍滿心牽掛，期盼檢方重啟調查，還給家人一個公道。

謝男表示，當時公司有其他同事目睹2人的衝突現場，徐女一改往日的溫文恬靜，朝著潘女歇斯底里咆嘯外，甚至還丟了好幾張千元鈔票在潘女桌上，更在精神崩潰下拿起桌上的小刀，當場割手腕自殘。

徐女的鮮血不斷從手腕傷口中溢出，她似是感覺不到疼痛般，撂下惡狠狠的詛咒後就從3樓辦公室奪門而出，而徐女手腕的鮮血隨著她狂奔的腳步，從3樓一路滴到1樓，她最後從公司附近的楓林橋跳下輕生。

根據當時的監視器畫面，徐女離開公司後騎車前往楓林橋，警方獲報後前往搶救，發現徐女站在橋邊時，嚇得拋下機車上前試圖拉住徐女，2人在橋邊拉扯幾秒後，徐女最終仍墜落景美溪谷、傷重不治，也留給謝男父子3人一輩子的遺憾。

「火災發生在我太太忌日前夕，除了報應沒有其他解釋了。」謝男提到，在這3年間，他與孩子始終無法從悲傷中走出，而他試圖去深究妻子離世的真相，卻因在場都是「潘家人」而無法問出衝突的細節和內幕，希望檢調能重啟調查，還給妻子一個公道。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

延伸閱讀

▸ 火燒慣企業2／雙北10年最臭火警就是它 營業額4億企業恐免罰

▸ 影爆點／傳奇再現史詩科幻序章，丹尼·維勒納夫《沙丘：第二部》打造最當代的悲傷宿命英雄寓言

▸ 寵物情緣／「原子」江尚儒獨居怕寂寞 公開「枕邊人」