　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

火燒「雙北電器商」遭爆逼死二寶媽　地方盛傳：變厲鬼報仇

警方獲報趕往楓林橋，試圖拉住想跳橋的徐女，但徐女仍不幸墜落身亡。（圖／翻攝畫面）

▲警方獲報趕往楓林橋，試圖拉住想跳橋的徐女，但徐女仍不幸墜落身亡。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

知名電器進口總經銷「中華大雄股份有限公司」2024年2月20日發生嚴重火警，惡臭塑膠毒氣籠罩全雙北，煙霧彌漫的慘況引發大批民怨，而該公司在地方上早已爭議頗多，3年前甚至發生徐姓女員工自殘輕生案件，徐女的前夫謝姓男子更心痛出面指控，懷疑妻子當年的離世並不單純。許多鄰居也對「中華大雄公司」相當不滿，還有人私下說，他們懷疑火災是徐女「變厲鬼回來報仇！」

據了解，徐女在中國農村長大，23歲時認識比自己大12歲的謝姓丈夫，2011年嫁來台灣後育有2子，而謝男擔任計程車司機養活妻小，常載著老婆孩子四處遊玩，感情十分融洽和諧。

2019年間，因2個孩子逐漸長大，家庭支出日益沉重，徐女決定重回職場協助丈夫負擔家庭支出，於是透過介紹進入中華大雄擔任會計助理，每月薪資3萬2000元，原以為對小家庭的開支不無小補，朝九晚五的工作又能兼顧家務，沒想到卻是家庭破碎的開始。

「媽媽每天下班都好晚，我們都已經睡覺了她才回來。」徐女兒子回憶，母親下班時間應該是下午5點，卻往往超過晚間10點才到家，每次回家總是一臉倦容，讓家人十分心疼。

徐女和謝男一家人歷經離婚風波後，仍經常甜蜜出遊。（圖／讀者提供）

▲徐女和謝男一家人歷經離婚風波後，仍經常甜蜜出遊。

謝男透露，徐女在中國學習的是漢語拼音，與台灣的注音符號大相逕庭，凡是電腦文書工作便會需要加倍時間來消化，且她工作時對自我要求高，責任制的工作形態讓她重返職場的妻子身心俱疲。

謝男提到，妻子為了更快融入職場與同事接軌，經常利用加班時間不斷充實工作技能，希望能精進工作能力來換取更高額的報酬，但多次爭取都遭到冷回應，盼不到加薪升職，讓賣肝、賣力的徐女積勞成疾，高壓生活甚至使徐女逐漸罹患憂鬱症，需要定時服藥才能順利入睡。

「後來她就經常嚷著要跟我離婚，感情好好的啊，怎麼這樣！」回憶過去美好回憶，謝男紅著眼眶吐露內心的未解之謎，徐女當時因病纏身，即便一家四口相處融洽，卻堅持與謝男離異，於是協議後便各自帶上1寶各自生活，即使如此，一家四口仍不斷見面出遊，除了分居外，其他就像不曾改變過的一樣幸福，讓謝男更搞不清楚離婚動機。

儘管婚姻生活上觸礁，徐女仍日以繼夜地投入工作，在謝男勸說下，徐女才認清在家族企業打拚會苦無升遷之日，於是向公司遞出辭呈，打算年後離開，沒想到正式離職前一週的2021年3月21日，徐女一如往常將報表拿至倉庫核對，卻突然慘遭退回，讓徐女感到滿頭問號，返回辦公室找潘姓女主管理論。

但潘女卻稱報表格式年後開始改版，要求徐女應比照新格式處理，徐女則認為自己遭到刁難，加上長年來的新仇舊恨，一時間委屈、憤怒和不甘等情緒湧上心頭，當場與潘女發生激烈口角並逃離公司。

謝男談到前妻徐女仍滿心牽掛，期盼檢方重啟調查，還給家人一個公道。（圖／方萬民攝）

▲謝男談到前妻徐女仍滿心牽掛，期盼檢方重啟調查，還給家人一個公道。

謝男表示，當時公司有其他同事目睹2人的衝突現場，徐女一改往日的溫文恬靜，朝著潘女歇斯底里咆嘯外，甚至還丟了好幾張千元鈔票在潘女桌上，更在精神崩潰下拿起桌上的小刀，當場割手腕自殘。

徐女的鮮血不斷從手腕傷口中溢出，她似是感覺不到疼痛般，撂下惡狠狠的詛咒後就從3樓辦公室奪門而出，而徐女手腕的鮮血隨著她狂奔的腳步，從3樓一路滴到1樓，她最後從公司附近的楓林橋跳下輕生。

根據當時的監視器畫面，徐女離開公司後騎車前往楓林橋，警方獲報後前往搶救，發現徐女站在橋邊時，嚇得拋下機車上前試圖拉住徐女，2人在橋邊拉扯幾秒後，徐女最終仍墜落景美溪谷、傷重不治，也留給謝男父子3人一輩子的遺憾。

「火災發生在我太太忌日前夕，除了報應沒有其他解釋了。」謝男提到，在這3年間，他與孩子始終無法從悲傷中走出，而他試圖去深究妻子離世的真相，卻因在場都是「潘家人」而無法問出衝突的細節和內幕，希望檢調能重啟調查，還給妻子一個公道。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

延伸閱讀
火燒慣企業2／雙北10年最臭火警就是它　營業額4億企業恐免罰
影爆點／傳奇再現史詩科幻序章，丹尼·維勒納夫《沙丘：第二部》打造最當代的悲傷宿命英雄寓言
寵物情緣／「原子」江尚儒獨居怕寂寞　公開「枕邊人」

ET快訊
快訊／北投分局「南下台中」抓藥頭　凌晨大街開11槍仍被逃
張蘭直播「模仿大S靈堂穿搭」蹭熱度　網轟：沒有下限了！
這波很持久！　討厭的濕冷「今雨擴全台」
警專女開毒趴！驗尿陰性仍遭開除　知情人爆內幕
6.5萬kg毒辣椒粉「又有11家中鏢」　廠商曝光
今全台雨最多　「跌破9℃」探底時間曝
快訊／國1清晨事故　封閉「雙向內線」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／北投分局「南下台中」抓藥頭　凌晨大街開11槍仍被逃

火燒「雙北電器商」遭爆逼死二寶媽　地方盛傳：變厲鬼報仇

北市府「販毒女科員」起底！好身材斜槓：打造美臀　至少關10年

快訊／國1清晨事故　封閉「雙向內線」

台南天坑灌漿320方混凝土　西門路凌晨2點通車、五妃街單向通行

半夜「下體怪怪的」竟是同房獄友動手　他5天被弄7次崩潰提告

人妻被抓包擁抱、親吻男講師　神解釋「那是類精神醫療」

八卦山公墓大火「狂燒7小時」　勇消白天救到晚上累癱

警專女學生開毒趴　驗尿陰性仍慘遭開除！知情人爆內幕

外流女友性愛影片　他再傳裸照給20位朋友！慘被求償500萬

【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶

Luxgen納智捷n7電動車試駕

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

【Fred吃上癮】許氏老滷，滷出我的台灣味

【Fred吃上癮】首次挑戰! 這食材看了就鱷! 那就來個鱷魚塔可吧!

周杰倫邀張惠妹「為她埋伏一年」　天后現學魔術...大家超捧場XD

【Fred吃上癮】佛式碳烤 團聚就吃這一味

【Fred吃上癮】Q彈爽脆，廣島燒大口塞!

【Fred吃上癮】舒服的天氣來點舒服的料理 ，只溶你口的酸辣大薄片

【Fred吃上癮】茶來伸手 炸雞來張口，又酥又麻的椒麻雞柳條

快訊／北投分局「南下台中」抓藥頭　凌晨大街開11槍仍被逃

火燒「雙北電器商」遭爆逼死二寶媽　地方盛傳：變厲鬼報仇

北市府「販毒女科員」起底！好身材斜槓：打造美臀　至少關10年

快訊／國1清晨事故　封閉「雙向內線」

台南天坑灌漿320方混凝土　西門路凌晨2點通車、五妃街單向通行

半夜「下體怪怪的」竟是同房獄友動手　他5天被弄7次崩潰提告

人妻被抓包擁抱、親吻男講師　神解釋「那是類精神醫療」

八卦山公墓大火「狂燒7小時」　勇消白天救到晚上累癱

警專女學生開毒趴　驗尿陰性仍慘遭開除！知情人爆內幕

外流女友性愛影片　他再傳裸照給20位朋友！慘被求償500萬

勝利趴趴造「來台北逛ZARA」　捕獲照曝光網笑：沒人想幫他結帳

傳奇投資人示警：美股恐暴跌30％　美經濟衰退「幾個月內發生」

快訊／北投分局「南下台中」抓藥頭　凌晨大街開11槍仍被逃

女同事能力強被裁員「平庸老鳥卻躲過」　工程師曝關鍵差異

酒井法子53歲還有超狂嫩臉　昔染毒毀形象「擋泥板女神」近況曝光

張蘭直播「模仿大S靈堂穿搭」　認了蹭熱度…網轟：沒有下限了！

《第一狂戰士 卡贊》再有新預告　戰鬥爽快玩家超嗨：趕快出

火燒「雙北電器商」遭爆逼死二寶媽　地方盛傳：變厲鬼報仇

獨家／船貨雙方勢均美線長約難簽　三星給價太低韓新降簽約量

只有今天快搶！超商茶飲「買10送10」　珍珠奶茶只要40元爽喝

六福村白老虎看到「它」喵魂爆發　隔空Give me 5塞奶猛舔窗萌翻網

社會熱門新聞

快訊／國1清晨事故　封閉「雙向內線」

即／台南天坑吞貨車！吊車搶救也翻覆

警專女學生開毒趴　驗尿陰性仍慘遭開除！知情人爆內幕

北市府「販毒女科員」至少關10年　斜槓教學：打造迷人美臀

修杰楷、王柏傑打成一團　女服務生淡定拿滅火器觀望

下體怪怪的竟是獄友動手　他崩潰提告

外流女友性愛片　他慘被求償500萬

快訊／修杰楷、王柏傑「凌晨錢櫃」爆衝突　多處擦挫傷

即／女科員涉幫男友販毒　2人各獲20萬交保

人妻出軌講師　神解釋：是類精神醫療

衝突起因是他！小鬼妹婿KTV包廂遭毆　修杰楷被波及

修杰楷慶生趴變調　錢櫃互毆影片曝

北市府販毒女科員正面曝　熱愛健身秀火辣體態

彰化車禍命危！姊頸椎開刀妹血壓不穩

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

影后楊紫瓊難過發文：心碎了！

高雄6.5萬kg毒辣椒粉竄7縣市　增11廠商

奪命直播！　網紅表演拖拉機特技慘遭爆頭

5G吃到飽來了！　中華電信方案月付599元

爸爸騙7歲兒騎脖子　卻從6樓拋下

女生口愛ing「5件事」千萬別做！許藍方：會想吐

男收留「落單金髮女」遭分屍　頭顱塞箱子

快訊／國1清晨事故　封閉「雙向內線」

6都多家醫院掛號費　調升至170至500

今全台雨最多　「跌破9℃」探底時間曝

即／台南天坑吞貨車！吊車搶救也翻覆

AV女優河北彩花改名了！本人親揭全新藝名

警專女學生開毒趴　驗尿陰性仍慘遭開除！知情人爆內幕

臉書、IG大當機　三大駭客集團「出面自首」

遛狗發現恐龍化石　他把工作辭掉了

更多

最夯影音

更多
【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶

【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶
Luxgen納智捷n7電動車試駕

Luxgen納智捷n7電動車試駕

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

【Fred吃上癮】許氏老滷，滷出我的台灣味

【Fred吃上癮】許氏老滷，滷出我的台灣味

【Fred吃上癮】首次挑戰! 這食材看了就鱷! 那就來個鱷魚塔可吧!

【Fred吃上癮】首次挑戰! 這食材看了就鱷! 那就來個鱷魚塔可吧!

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面