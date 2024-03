傳奇投資人示警：美股恐暴跌30％　美經濟衰退「幾個月內發生」

▲美國傳奇市場預言家席林警告,美國經濟衰退可能會在幾個月內發生。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

被華爾街譽為「先知」(prophet)的傳奇投資人席林(Gary Shilling)警告,美股標普500指數的「席勒本益比」比長期平均水準高出約45%,表明美股被高估,而估值過高的美股可能會暴跌超過30%,美國經濟衰退可能會在幾個月內發生。

根據《商業內幕》報導,席林表示,相較於公司收益和美國國債等競爭資產而言,美股現在非常非常貴,「如果我們某天醒來,發現一家大公司陷入困境,引發股市大跌,我一點也不會感到意外。」

席林指出,標普500指數的席勒本益比(Shiller price-earnings ratio)較長期平均水準高出約45%,表明美股被高估。他提到,少數幾支股票佔據了股市當前價值的很大一部分,這樣的過度集中非常危險,「因為這表明投資者真的不喜歡股票市場的其他部分,因此也不喜歡整體經濟。」

席林警告,「這是一個投機性很強的市場。」他也將當今科技股七巨頭(Magnificent Seven)的上漲,與1970年代「亮麗50」(Nifty Fifty)相提並論,警告標普500指數可能會下跌20%至30%,跌幅還可能更大,該基準指數可能會跌破3500點,相比目前的5100點水準,跌幅達32%。

席林是美林證券(Merrill Lynch)第一位首席經濟學家,他因在過去40年做過多次精準的市場預測而聞名,包含2008年金融危機等,同時創立了投資顧問公司Gary Shilling & Co.。

他先前也曾提出類似警告稱,比特幣是一種純粹的投機工具,「猖獗的投機行為注定要大幅下挫。」

席林提出了一系列暗示美國經濟衰退即將到來的危險訊號,包含領先經濟指數(Leading Economic Index)持續下滑、住房開工受到壓力、消費者信心和需求減弱、小企業縮減招募計畫、勞動力市場走軟,以及美聯儲將利率從2022年幾乎為0,上調至去年夏天的5%以上。

回顧過去7次衰退,席林強調,它們平均發生在美聯儲開始加息後的26個月,而自本輪首期加息以來,已經過去了大約兩年,這表明經濟即將進入低迷狀態,「經濟衰退的可能性非常大。」並提到自二戰以來只有1次軟著陸

不過席林也樂觀表示,美國經濟崩潰還需要時間,因為近年來企業在面臨勞動力短缺後,一直未裁員,而消費者則利用疫情期間儲蓄,還有創紀錄的信用卡債務來維持支出。

