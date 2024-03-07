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傳奇投資人示警：美股恐暴跌30％　美經濟衰退「幾個月內發生」

▲▼美股。（圖／路透）

▲美國傳奇市場預言家席林警告，美國經濟衰退可能會在幾個月內發生。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

被華爾街譽為「先知」（prophet）的傳奇投資人席林（Gary Shilling）警告，美股標普500指數的「席勒本益比」比長期平均水準高出約45%，表明美股被高估，而估值過高的美股可能會暴跌超過30%，美國經濟衰退可能會在幾個月內發生。

根據《商業內幕》報導，席林表示，相較於公司收益和美國國債等競爭資產而言，美股現在非常非常貴，「如果我們某天醒來，發現一家大公司陷入困境，引發股市大跌，我一點也不會感到意外。」

席林指出，標普500指數的席勒本益比（Shiller price-earnings ratio）較長期平均水準高出約45%，表明美股被高估。他提到，少數幾支股票佔據了股市當前價值的很大一部分，這樣的過度集中非常危險，「因為這表明投資者真的不喜歡股票市場的其他部分，因此也不喜歡整體經濟。」

席林警告，「這是一個投機性很強的市場。」他也將當今科技股七巨頭（Magnificent Seven）的上漲，與1970年代「亮麗50」（Nifty Fifty）相提並論，警告標普500指數可能會下跌20％至30％，跌幅還可能更大，該基準指數可能會跌破3500點，相比目前的5100點水準，跌幅達32%。

席林是美林證券（Merrill Lynch）第一位首席經濟學家，他因在過去40年做過多次精準的市場預測而聞名，包含2008年金融危機等，同時創立了投資顧問公司Gary Shilling & Co.。

他先前也曾提出類似警告稱，比特幣是一種純粹的投機工具，「猖獗的投機行為注定要大幅下挫。」

席林提出了一系列暗示美國經濟衰退即將到來的危險訊號，包含領先經濟指數（Leading Economic Index）持續下滑、住房開工受到壓力、消費者信心和需求減弱、小企業縮減招募計畫、勞動力市場走軟，以及美聯儲將利率從2022年幾乎為0，上調至去年夏天的5％以上。

回顧過去7次衰退，席林強調，它們平均發生在美聯儲開始加息後的26個月，而自本輪首期加息以來，已經過去了大約兩年，這表明經濟即將進入低迷狀態，「經濟衰退的可能性非常大。」並提到自二戰以來只有1次軟著陸

不過席林也樂觀表示，美國經濟崩潰還需要時間，因為近年來企業在面臨勞動力短缺後，一直未裁員，而消費者則利用疫情期間儲蓄，還有創紀錄的信用卡債務來維持支出。

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