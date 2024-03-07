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半夜「下體怪怪的」竟是同房獄友動手　他5天被弄7次崩潰提告

失業,憂鬱,難過,崩潰,男人,男性,外遇,劈腿（示意圖／CFP）

▲他服刑竟被獄友偷摸下體，持續5天被弄7次，忍無可忍決定提告。（示意圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

台中一名黃姓男子2022年在台中監獄服刑時為了洩慾，趁獄友小明（化名）半夜熟睡無法抵抗之際，偷摸小明的臀部與生殖器，甚至還用下體摩擦對方，小明忍了5天後才告訴獄方並提告。台中地院法官審理後，依7個強制猥褻、乘機猥褻罪，判處黃男1年10個月有期徒刑。

根據判決書指出，黃男2022年11月25日在台中監獄服刑時，趁著小明半夜熟睡之際偷摸其身體與臀部。小明驚醒後非常害怕，但又擔憂反抗或求救後，可能會遭同房舍友排擠，因此未敢加以制止黃男，只是稍微撥開黃男的手，並拿枕頭覆蓋下半身，怎料此舉更助長黃男行為，甚至開始撫摸他的腹部與生殖器。

黃男第一天得手後食髓知味，連續5天透過一樣的手法猥褻小明，甚至開始拿自己的生殖器摩擦小明的臀部，前後猥褻的次數竟多達7次。小明隱忍5天後決定不在沉默，把這幾天黃男的行為告訴獄方，獄方調閱監視器影像後，認定小明所言並非無中生有，因此將案件交由檢方處理，檢方調查後亦起訴黃男。

台中地院法官審理案情，黃男出庭時坦承犯罪，供詞也與小明證詞相同，加上有監視器畫面佐證，認定黃男確實利用同房機會，不顧獄友意願與反抗，強制對獄友發洩慾望，造成獄友身心靈受創，審酌黃男獲得獄友原諒、過去曾有妨害性自主前科等，依7個強制猥褻、乘機猥褻罪，判處黃男1年10個月徒刑。

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