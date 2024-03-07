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快訊／台南天坑連吞2車！市府「重罰27萬」　黃偉哲急改行程返台

記者林東良、閔文昱／台南報導

3/7 02:00更新：市府緊急指揮所說明最新搶修進度

台南市西門路五妃街口今（6日）下午疑因施工造成路基淘空塌陷，導至停在該處的自小貨車整部車掉落坑洞中，事後又有救援的大型吊車同樣因地基塌陷翻覆，砸毀交通號誌、戒護警車車頭及民宅鐵厝等。對此，台南副市長葉澤山、趙卿惠、議長邱莉莉以及工務局長陳世仁到場召開臨時記者會，表示除已勒令該工地停工外，也將法開罰27萬元。

▲台南市西門路五妃街口驚傳天坑吞貨車，前來搶救的吊車也不幸翻覆。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南市西門路五妃街口驚傳天坑吞貨車，前來搶救的吊車也不幸翻覆。（圖／記者林東良翻攝）

台南市五妃街與西門路一段路口，本(6)日晚間5點多發生新建工地施工處路面塌陷，1台小貨車掉落於坑洞內。工務局陳世仁局長、水利局邱忠川局長立刻趕到現場，並立即將工地勒令停工，加強交通管制、拉警示帶封鎖現場。

工務局表示，現場因鄰近皇龍開發建設股份有限公司新建建築工程，施作擋土設施開挖，涉及公共安全疑慮，工務局接獲通報通知工地立即停工，晚間6時與土木技師公會、起造人至現場釐清事故原因，持續監測。晚間7時許，建設公司於將掉落車輛吊起時，發生吊車傾斜，為避免發生安全疑慮，第一時間已擴大封鎖西門路等周邊道路。

然而，因吊車支撐無法負荷，於晚間8:10分發生倒塌，現場確認無人員傷亡情形。台南市政府趙卿惠副市長隨即前往指揮調度。目前人在東京的黃偉哲市長獲報後也火速改變國外行程，將提前返回台南坐鎮。工務局呼籲，為避免安全疑慮，所有用路人避開附近路段。

▲台南市西門路五妃街口驚傳天坑連吞2車。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲號誌桿被砸毀。

台南市府人員稍早召開臨時記者會，表示將先以水泥車接力漏夜灌漿補強，穩固地基，並淨空要求二分局在場戒護管制到現場完成清理，另分段切割移除吊臂，力求明天上班前清空恢復交通，再調查肇事原因。邱莉莉也建議，市府先安置附近居民，以免因漏夜施工影響睡眠。

台南市府指出，目前已勒令該工地停工，後續還會依建築法63條開罰27萬元。

▲台南市西門路五妃街口驚傳天坑連吞2車。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市府緊急指揮所7日凌晨指出，工地周遭的鄰房尚屬安全，包含西門路南側、東側以及五妃街，傾斜率都小於200分之1，後續會持續監測，另外道路塌陷處，目前工務局灌漿作業已完成，灌注320方混凝土，吊臂也正拆解運離現場中。

有關道路封鎖方面，預計凌晨二點左右西門路雙向通車（西門路全線通車）、五妃街可通車，為維護安全，塌陷處會拉防線。

▲台南市西門路五妃街口驚傳天坑吞貨車，前來搶救的吊車也不幸翻覆。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南市西門路五妃街口驚傳天坑吞貨車，前來搶救的吊車也不幸翻覆。（圖／記者林東良翻攝）

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