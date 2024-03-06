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爸爸騙7歲兒玩「騎脖子」　下一秒竟從6樓拋下1死1命危

▲難過,哭,小孩,孩子,悲傷,生氣,流淚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲香港一名父親騙兒子玩騎脖子，扛上肩膀後竟把兒子從6樓拋下。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

香港一名58歲馬姓男子4日帶著7歲兒子到九龍城廣場6樓頂樓，接著謊稱要玩「騎脖子」遊戲，讓兒子跨坐到自己的肩膀上，下一秒竟直接把兒子從頂樓拋下，事後自己也墜樓輕生。警消獲報趕到後，火速將2人送醫急救，馬男搶救後重傷不治，7歲童雖然保住一命，但目前仍有生命危險。

根據香港《明報新聞網》報導，事件發生在4日晚間8點30分左右，馬男帶著7歲兒子到九龍城廣場6樓頂樓的停車場，謊稱要玩「騎脖子」讓兒子跨坐到自己的肩膀上，隨後趁兒子不注意將其從6樓拋下，自己隨後也一起墜樓輕生，直到9點保安巡邏發現，才趕緊打電話呼叫救援。

警消趕到後，火速將2人送醫急救，馬男搶救後依然重傷不治，7歲童則有脾臟破裂、氣管受創，身體多處受傷與發高燒等症狀，雖然暫時保住一命，目前仍在昏迷中。警方初步調查，死者生前平日靠駕駛計程車賺錢，疑似因為沉迷賭博而積欠龐大債務，才決定尋短，詳細原因待釐清。

馬男的妻子事後也證實，她不滿丈夫（馬男）沉迷賭博，平日都會勸丈夫戒賭，甚至因此經常發生爭執，後來她受不了決定離開，兩人分居已經有一段時間，兒子雖然跟著丈夫居住，但自己經常會探望兒子，不過很少打聽丈夫的情況，因此不知道丈夫在外有欠債。

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