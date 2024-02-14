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社會 社會焦點 保障人權

海鮮店客人都不買魚！警突襲破門「整間彈珠台」　抄賭資6萬元

▲▼新北市三重分局查獲生鮮海鮮店掛羊頭賣狗肉，經營賭博電玩店。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲新北市三重分局查獲生鮮海鮮店掛羊頭賣狗肉，在隔間內偷偷經營賭博電玩。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松／新北報導

新北市警局日前執行春節清源3.0專案，接獲情資三重自強路有間生鮮海鮮店，平常沒有進出魚貨，客人進出也沒在買魚，三重警方組成專案小組偵辦，發現這間海鮮店掛羊頭賣狗肉，實際上在經營賭博電玩店，日前持法院搜索票前往破門搜索，當場查獲業者陳姓夫妻及賭客1名，查扣12台賭博機台及賭資6萬4910元。

據了解，該賭場46歲的陳姓負責人為不被警方查緝，竟改裝「生鮮海鮮店」作為掩護，外觀看似平平無奇的普通店面，讓人無法想到裡面竟經營賭博彈珠台。裡面有多款機台可供選擇，每次可以新台幣二千元、一千元、五百元之紙鈔不等兌換彈珠，並以相應分數兌換新台幣，同時設有多支監視器過濾進出之賭客，躲避警方查緝。

三重警分局表示，在發現有不肖業者利用生鮮海鮮店面做為掩護經營賭博電玩後，隨即成立專案小組展開縝密完善的蒐證，向新北地方法院聲請搜索票獲准。在時機成熟後，於2月4日晚間22時30分許警方持搜索票前往搜索，當場查獲業者陳嫌夫婦、及賭客1名，查扣賭資共新台幣6萬4910元、賭博機台12台、點鈔機、籌碼彩票、監視器等證物，當場將陳嫌夫婦(林男、38歲)依違反電子遊戲場業管理條例及刑法賭博等罪嫌逮捕，另1名賭客則依《社會秩序維護法》裁處。

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