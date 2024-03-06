苗栗翁爬仙山突心肌梗塞　警義消人力接駁救下山送醫

記者蔡文淵／苗栗報導

一名66歲老翁昨(5)日攀登苗栗縣獅潭鄉熱門登山景點仙山，從登山口出發20分鐘後突然感到身體不適，由於老翁有心臟病史，趕緊通報消防隊求援，救難人員接觸患者後立檢測結果回報醫院，醫院則初步診斷老翁為心肌梗塞，建議盡速就醫。消防人員利用軟式擔架以人力接駁將老翁送出送往醫院治療。

▲救難人員評估患者、進行心電圖(EKG)量測。（圖／記者蔡文淵翻攝）

苗栗縣消防局勤指中心昨天中午12點多接獲報案，立即派遣獅潭分隊出動救護車、警備車，警消4名，義消隊員1名前往救援，同時派遣泰安分隊隊員2員，協助支援。消防人員抵達現場後，得知老翁登山途中胸口悶痛、全身無力，經初步評估懷疑為心肌梗塞。

據了解，66歲吳姓老翁與另1名廖姓友人攀登仙山，從登山口出發約20分後突感身體不適，主訴胸悶，並有裝心臟血管支架，救難人員立刻使用心電圖量測並將檢測結果回報醫院，醫院則初步診斷老翁為心肌梗塞建議盡速就醫。

由於山區地形陡峭且狹窄，消防人員小心翼翼，先利用SKED搬運器材並留意沿途動線，最後順利以人力接駁將老翁送出並由獅潭救護車送往醫院治療。

苗縣府消防局提醒，民眾如有胸悶、胸痛症狀或有下列情形之任兩項：呼吸喘、冒冷汗、噁心、有心臟病史，皆疑似為心肌梗塞，不宜繼續勉強活動，應立即撥打119，提早藉由心電圖（EKG）量測臆斷，避免錯過搶救黃金時機。

▲▼救難人員使用SKED搬運器材將患者搬運下山。（圖／記者蔡文淵翻攝）