被疑撿走整箱回收物　女鄰居「10秒連罵11次垃圾」下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

婦人阿鳳（化名）因為不滿鄰居A女懷疑她擅自拿走一箱紙類回收物品，竟在2023年10月間用手指著A女辱罵「垃圾人就是這樣啦」、「還計較（箱子）多少錢啦」等等，甚至在10秒內連續罵了11次垃圾，結果反遭A女一狀告上法院。桃園地院法官審理之後，依公然侮辱罪判處阿鳳罰金5000元，得易服勞役5日。

▲阿鳳不滿被A女懷疑撿走整箱紙類回收物品。（示意圖／CFP，非本文爭議物品。）

判決書中記載，阿鳳與A女是鄰居關係，雙方因故相處不睦，去年4月間A女懷疑她未經告知，擅自取走一箱紙類回收物品，她因此心生不滿，同年10月間竟指著對方一頓痛罵。

在監視器影像證據中，阿鳳先是用手指著A女罵道「垃圾人就是這樣啦」，然後連續罵了11次垃圾，總計花費10秒鐘；接著她又以台語抱怨A女，包含「心肝這樣鳥腸雞肚，還計較什麼」、「還計較（箱子）多少錢啦」等話。A女不滿受辱，憤而向警方報案並決定提告。

桃園地院法官認為，阿鳳僅因細故與A女發生爭執，卻不思以理性溝通解決，竟公然侮辱A女，導致A女名譽受損，顯然欠缺尊重他人名譽的法治觀念，考量到雙方至今仍未達成和解，阿鳳犯後態度不佳，最終依公然侮辱罪判處罰金5000元，得易服勞役5日，全案仍可上訴。