創史上首例！退輔會今年將訪歐洲　馮世寬擬派「副主委」訪問

▲退輔會主委馮世寬答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

退輔會主委馮世寬今（6日）赴立法院外交及國防委員會進行業務報告，報告書內容指出，退輔會今年將擴大交流區域，計畫將出訪歐洲具相同民主價值的退伍軍人組織。馮世寬應詢時也進一步證實民進黨立委王定宇的說法，這將是退輔會史上第一次跟歐洲國家交流，且是我方主動伸手接觸，評估受矚目機會大。

立法院外交及國防委員會今天聽取退輔會報告業務概況，退輔會在書面報告中指出，退輔會2022年1月起外派人員赴美，強化與美國退伍軍人社團聯繫，運用其對國會政治影響力，推動各項友我法案，總統蔡英文（2019、2023年）及退輔會主委馮世寬（2021年），在美國退伍軍人協會年會開幕式時，以預錄方式表達對各友我組織的祝福，並於會中籲請各退協支持台灣民主自由與安全穩定，期對我國外交拓展，獲致實質效益。

退輔會也預告，今年規劃出訪歐洲具相同民主價值國家的退伍軍人組織，強化退輔交流機制，拓展國際友我空間。

王定宇質詢時進一步關注，出訪歐洲是馮世寬要去，或副主委要去？退輔會服務照顧處長曹東發說明，「我們的長官會去」，馮世寬補充，他想讓副主委去，因為有些國家對於上將、當過部長的人會有一點（芥蒂）。

王定宇則建議，倘若馮世寬去，對北約或其他歐洲國家有另一層次的交流意義，而若指派副主委李文忠去，他也沒有意見，因為國際交流很好，能成更重要。

王定宇並追問，這是否是退輔會史上第一次跟歐洲國家交流？馮說，是的。王又問，是我方主動伸手接觸，還是接受邀請？馮回答，主動接觸。王問，馮認為受矚目的機會大不大？馮說，大。