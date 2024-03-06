補教師把貓當實驗品　動保團體：最差勁飼主「籲北市府調查」

▲補教老師李鋒上課拿自家貓咪做實驗，引發網友炸鍋。（圖／翻攝網路）

記者楊惠琪／台北報導

物理補教老師李鋒在課堂上把自家貓咪當實驗品，引發網友和愛貓人士炸鍋，痛批此舉根本是虐貓。台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳指出，李鋒以活體動物進行實驗，如果沒法提出此舉教學的合理性與必要性，此舉恐違反動物保護法第6條規定，不得騷擾、虐待或傷害動物。

網友在「貓咪也瘋狂俱樂部」揭露李鋒上課影片，影片中李鋒抓起貓咪四肢，讓其背面朝地，說著：「貓咪沒關係，狗就不行了」，接著突然把手鬆開，讓貓咪從高處墜地，過程中貓咪還發出叫聲。李鋒事後發表道歉聲明，澄清自己是貓咪的飼主，平時感情很好。

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何宗勳指出，貓咪不論是內向還外向，多少都帶點高敏感的特質，李鋒身為補教名師，言行更應該以身做責，此舉動對貓咪身心是會造成很大影響，況且他還是貓咪的主人，更是最差勁飼主。動保團體要求補教業主管機關台北市政府教育局應會同動保處立即介入調查。

何宗勳進一步指出，如果故意使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，例如重摔貓咪致死，依據動物保護法第25條規定，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科處新台幣20萬元以上、200萬元以下罰金。