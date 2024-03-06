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上課拿「貓當實驗」網炸鍋　補教師急道歉：用最好的罐頭補償　

▲補教老師李鋒上課拿貓當實驗。（圖／翻攝網路）

▲補教老師李鋒上課拿貓當實驗。（圖／翻攝貓咪也瘋狂俱樂部）

記者楊惠琪／台北報導

貓咪社團昨揭露物理補教老師李鋒在課堂上把貓當實驗品，李鋒抓起貓咪四肢，身體倒吊，再從高處放手，讓貓咪墜地，網友群起炸鍋，痛批李鋒虐貓，將向北市動保處檢舉。李鋒今凌晨急發聲明道歉，指自己就是貓咪的主人，身為老師做出錯誤示範，鄭重道歉，並出示捐款5萬元給台灣流浪動物救援協會的單據。

有網友昨晚在「貓咪也瘋狂俱樂部」揭露李鋒上課影片，影片中李鋒抓起貓咪四肢，讓其背面朝地，說著：「貓咪沒關係，狗就不行了」，接著突然把手鬆開，讓貓咪從高處墜地，過程中貓咪還發出叫聲。

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該影片讓愛貓人士和網友群起炸鍋，痛批根本是虐貓，揚言要向台北市動保處檢舉，並打電話到補習班抗議。有網友說：「看得好心疼，聽貓咪的叫聲好可憐」、「最壞示範，不懂的尊重任何生命的人，沒資格為人師表」。

李鋒今凌晨急在臉書發文道歉，自己在課堂上拿貓咪做「角動量守恆」實驗的影片造成社會大眾對貓咪（來福）的安全與狀況感到擔憂，在此鄭重道歉。

▲補教老師李鋒上課拿貓當實驗。（圖／翻攝網路）

▲補教老師李鋒上課拿貓當實驗。（圖／翻攝貓咪也瘋狂俱樂部）

李鋒表示，身為來福的主人，沒有顧慮現場人多與聲音較大造成來福的不安，忽略在實驗中可能造成來福的身心傷害；身為一個老師，未詳盡考量課堂行為對學生與社會可能造成的影響、做出具爭議性的行為。

李鋒說，對此深感抱歉並會深深檢討與反省，承諾未來務必會找實驗影片來替代此行為，並嚴加審視教育者應該承擔的社會責任。

他說，身為老師，做了一個最壞的示範 ，這樣的行為可能會讓其他貓咪在沒有妥善的規劃下造成受傷，請同學們與社會大眾切勿模仿並好好愛護動物，讓所有的貓咪可以快樂地過生活，當個稱職的貓奴。

李鋒進一步指出，他是在台南花園夜市流浪貓認養來福，平時感情很好，讓來福受到驚嚇與不安，希望來福可以原諒他，未來每天都還是會主動鑽到被窩跟他一起睡覺，還說會用最好的罐頭與零食跟來福道歉。

李鋒並出示捐款5萬元給台灣流浪動物救援協會的單據，也分享多張來福的日常照片。而在李鋒個人臉書中，也可看到他經常分享來福的日常生活與照片。

▲補教老師李鋒上課拿貓當實驗。（圖／翻攝網路）

▲李鋒常在個人臉書曬貓咪照片。（圖／翻攝臉書）

但李鋒的道歉聲明仍無法平息網友怒火，紛紛在貼文下留言，有網友說：「無聊當有趣，真心愛貓最好是會這樣？底下學生以後跟著學你要負責嗎？」、「有錢捐款，很了不起？！怎麼不花時間去收容所做義工」、「虐貓師，補習班教壞小孩」。

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