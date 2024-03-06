　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「落跑百億大亨」250萬拐萬華大地主　騙走百坪黃金地

龍邦公司在北市西園路二段跟莒光路交叉口推出都更案（紅框處），李婦指控，其中的122坪土地原為她持有，卻被朱國榮用計騙走。

▲龍邦公司在北市西園路二段跟莒光路交叉口推出都更案（紅框處），李婦指控，其中的122坪土地原為她持有，卻被朱國榮用計騙走。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國寶集團總裁朱國榮棄保潛逃，連30歲的女友宣宣一家人，都因協助藏匿罪遭檢方盯上，雖然朱尚未緝拿歸案，但他被指控的罪行又多一樁！

本刊接獲爆料，指朱國榮以合建名義設局，誘拐一名北市萬華大地主，簽約後只給對方250萬元，便騙得122坪精華區土地。可疑的是，朱的公司取得土地後卻在不到1年內便轉手，之後又連轉5手，以1.5億餘元流入龍邦公司手中，龍邦明明可以第一手就直接買下，卻足足多出1億元才買到，疑有掏空背信罪之嫌，受害地主已提出告發。

朱國榮（右）棄保潛逃海外，涉嫌協助他逃亡的女友宣宣（左）一家人都遭法辦。（讀者提供）

▲朱國榮（右）棄保潛逃海外，涉嫌協助他逃亡的女友宣宣（左）一家人都遭法辦。

李婦（左圖）僅國小畢業，長年以唱歌仔戲維生，土地開發事情都交給劉姓表弟（右圖）處理，沒想到如今卻遭騙走。（讀者提供）

▲李婦（左圖）僅國小畢業，長年以唱歌仔戲維生，土地開發事情都交給劉姓表弟（右圖）處理，沒想到如今卻遭騙走。

李婦姊弟找上朱國榮談開發合作，後和恆輝公司簽約，約定由表弟在3年內完成興建，不料恆輝卻在1年內將土地轉手。（讀者提供）

▲李婦姊弟找上朱國榮談開發合作，後和恆輝公司簽約，約定由表弟在3年內完成興建，不料恆輝卻在1年內將土地轉手。

國寶集團總裁朱國榮被控利用人頭炒作龍邦股票坑殺散戶，因違反《證券交易法》，遭高院重判，案件上訴期間，竟搭乘遊艇潛逃菲律賓再轉往他國，創下史上最高五億元交保金棄保潛逃，至今行蹤成謎。朱國榮逃之夭夭後，台北地檢署已註銷他的護照，協助朱潛逃的一干親友都遭殃，被檢方傳喚交保，如今又有爆料指控朱國榮新的罪行。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

更多鏡週刊報導
【全文】北市精華地連轉5手套利　朱國榮騙地掏空龍邦上億
【朱國榮騙地掏空1】說好合建蓋大樓　苦情姊弟泣訴祖產52天遭朱國榮轉賣
【朱國榮騙地掏空2】一塊土地轉5手都是自己人　朱國榮「洗地」手法曝光

 
ET快訊
快訊／修杰楷被打！　賈靜雯心急發聲
快訊／台股大跌！　台積電跌12元
Toyz剛喊暈船包養篠崎泫！爆另有辣模女友「已離婚」
台灣麥當勞「神祕李家」曝光　砸5.5億當黃立成鄰居
快訊／國3南下「3車追撞」　車流大回堵
快訊／北部下雨了！　鋒面抵達
他看診「神明說找你」　醫曝檢查結果：哇！你家神明太厲害
篠崎泫爆「1年前交往Toyz劈腿」分手　4女星開戰：勾別人男
40歲修杰楷KTV慶生被打　賈靜雯凌晨IG曝蹤跡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／上班注意！　國3「3車追撞」大回堵

帥過頭一招「洗凶宅」敢買卻不敢自住　徒弟被死者跟牢牢

快訊／香港旭暉集團在台吸金百億！2子公司12高階幹部獲交保

「寒舍蔡辰洋」元配槓閨蜜！　不滿廚餘餵狗爆衝突

老婆外遇自曝懷孕　綠帽夫告討百萬1原因僅獲賠10萬

快訊／打修杰楷！統促黨成員起底　2月前「衣服沒換」毆記者

快訊／就是他打修杰楷！　身分起底不單純

快訊／今晨與王柏傑「錢櫃忠孝店」爆衝突　修杰楷回應了

快訊／修杰楷、王柏傑「凌晨錢櫃」爆衝突　多處擦挫傷

「落跑百億大亨」250萬拐萬華大地主　騙走百坪黃金地

64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴

趙小僑1歲愛女句尾王「奶音背唐詩」　聰明可愛「打呼就是爸爸」融化全場

胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

BMW電動休旅遭撞　女業務下車報案...黑絲長腿讓網友歪樓

明道狂被誇「《周處》演得好」　尷尬求助阮經天：怎麼辦？

大陸、菲律賓海警船「碰撞」 還發射水砲！釀菲4人受傷

組裝粉紅超跑、進香　轎班人員揭背後甘苦談

後果由民進黨負責！陸方「等不到道歉」返陸　海巡送88萬當場遭拒

藝人周思潔台中街頭跌倒　「正面趴地骨裂送醫」畫面曝光

快訊／上班注意！　國3「3車追撞」大回堵

帥過頭一招「洗凶宅」敢買卻不敢自住　徒弟被死者跟牢牢

快訊／香港旭暉集團在台吸金百億！2子公司12高階幹部獲交保

「寒舍蔡辰洋」元配槓閨蜜！　不滿廚餘餵狗爆衝突

老婆外遇自曝懷孕　綠帽夫告討百萬1原因僅獲賠10萬

快訊／打修杰楷！統促黨成員起底　2月前「衣服沒換」毆記者

快訊／就是他打修杰楷！　身分起底不單純

快訊／今晨與王柏傑「錢櫃忠孝店」爆衝突　修杰楷回應了

快訊／修杰楷、王柏傑「凌晨錢櫃」爆衝突　多處擦挫傷

「落跑百億大亨」250萬拐萬華大地主　騙走百坪黃金地

匈牙利總統簽了！正式批准瑞典加入北約　7月將成第32成員國

快訊／修杰楷親揭衝突「急拉開慘被打」！現況曝光　賈靜雯心急發聲

台積電跌12元至718　指數跌逾130點失守19300

小哈利全英語受訪！　巴黎街頭「男裝露肚穿搭」…談吐被讚家教好

開放寄杯、互換冷熱！　超商「美式、拿鐵買6送6」今天限定搶

台日雙強聯手！國泰x三井META PARK捷運地標

集英社推《咒術》名場面畫板　五條悟「會贏喔」宣言引熱議

鄭宗哲春訓第2轟出爐　名列海盜農場第9

金價歷史新高「拋金潮」來了！陸珠寶業者：有人賣了20多公斤

斷崖降溫啟動！最凍跌破10度時間曝　下周還有一波變天

愛漂亮柯基熱愛剪指甲！　狂奔進美容院乖坐超配合

社會熱門新聞

快訊／修杰楷、王柏傑「凌晨錢櫃」爆衝突　多處擦挫傷

快訊／就是他打修杰楷！　身分起底不單純

快訊／今晨與王柏傑「錢櫃忠孝店」爆衝突　修杰楷回應了

統促黨成員打修杰楷　2月前「衣服沒換」毆記者

體育老師下藥性侵男大生　遭重判7年半

女取貨被冒領　2人同姓名+手機末3碼也同號

藝人周思潔趴地骨折　台中市府回應了

台鐵又傳落軌　高雄男遭列車撞斃

「落跑百億大亨」　250萬拐騙萬華地主百坪黃金地

目擊命案逃回台　嫌犯交保改收押

獨／BMW試車挨撞她變焦點　「短裙黑絲女」回應了

造假情資撈千萬　男中校出庭上演諜對諜

「短裙黑絲女」爆紅！正面照曝光　BMW iX1試乘挨撞揭現況

快訊／上班注意！　國3「3車追撞」大回堵

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

即／Meta體系大崩潰「FB、IG、TH全登出」

快訊／修杰楷、王柏傑「凌晨錢櫃」爆衝突　多處擦挫傷

快訊／就是他打修杰楷！　身分起底不單純

侯怡君爆婚變「蕭大陸復合美女小三」！2女對罵

快訊／今晨與王柏傑「錢櫃忠孝店」爆衝突　修杰楷回應了

進去會痛！男友撐4年分手…她「上網找破處」砲友全嚇跑

姊姊跟姐姐差在哪？　2字用法差異曝光

FB、IG收32萬當機報告　路透：Meta無回應

即／Meta全掛不孤單　YouTube也無法觀看

陸網紅健身操瘦29kg！　謝忻「跟跳100下」起床驚呆

Karina親自發聲道歉了！　

黃金牌告價創高！專家預言有「拋金潮」

「雲霄飛車」降溫來了！急凍4天最冷跌破10度　連2天全台甩雨　

修杰楷慶40歲遭打！賈靜雯IG曝蹤跡

千萬發票3得主未領獎　獎金全充公

更多

最夯影音

更多
64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴

64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴
趙小僑1歲愛女句尾王「奶音背唐詩」　聰明可愛「打呼就是爸爸」融化全場

趙小僑1歲愛女句尾王「奶音背唐詩」　聰明可愛「打呼就是爸爸」融化全場

胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

BMW電動休旅遭撞　女業務下車報案...黑絲長腿讓網友歪樓

BMW電動休旅遭撞　女業務下車報案...黑絲長腿讓網友歪樓

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面