「落跑百億大亨」250萬拐萬華大地主　騙走百坪黃金地

▲龍邦公司在北市西園路二段跟莒光路交叉口推出都更案（紅框處），李婦指控，其中的122坪土地原為她持有，卻被朱國榮用計騙走。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國寶集團總裁朱國榮棄保潛逃，連30歲的女友宣宣一家人，都因協助藏匿罪遭檢方盯上，雖然朱尚未緝拿歸案，但他被指控的罪行又多一樁！

本刊接獲爆料，指朱國榮以合建名義設局，誘拐一名北市萬華大地主，簽約後只給對方250萬元，便騙得122坪精華區土地。可疑的是，朱的公司取得土地後卻在不到1年內便轉手，之後又連轉5手，以1.5億餘元流入龍邦公司手中，龍邦明明可以第一手就直接買下，卻足足多出1億元才買到，疑有掏空背信罪之嫌，受害地主已提出告發。

▲朱國榮（右）棄保潛逃海外，涉嫌協助他逃亡的女友宣宣（左）一家人都遭法辦。

▲李婦（左圖）僅國小畢業，長年以唱歌仔戲維生，土地開發事情都交給劉姓表弟（右圖）處理，沒想到如今卻遭騙走。

▲李婦姊弟找上朱國榮談開發合作，後和恆輝公司簽約，約定由表弟在3年內完成興建，不料恆輝卻在1年內將土地轉手。

國寶集團總裁朱國榮被控利用人頭炒作龍邦股票坑殺散戶，因違反《證券交易法》，遭高院重判，案件上訴期間，竟搭乘遊艇潛逃菲律賓再轉往他國，創下史上最高五億元交保金棄保潛逃，至今行蹤成謎。朱國榮逃之夭夭後，台北地檢署已註銷他的護照，協助朱潛逃的一干親友都遭殃，被檢方傳喚交保，如今又有爆料指控朱國榮新的罪行。

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