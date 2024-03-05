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11歲男童騎自行車上學　轉彎竟遭垃圾車撞飛「當場死亡」

▲▼11歲的小湯姆騎自行車上學時，意外遭垃圾車撞死。（圖／翻攝自蘇格蘭愛丁堡警方Facebook）

▲11歲的小湯姆騎自行車上學時，意外遭垃圾車撞死。（圖／翻攝自蘇格蘭愛丁堡警方Facebook）

記者葉睿涵／編譯

蘇格蘭11歲華裔男童黃湯姆（Thomas Wong）3月1日騎自行車上學時，與一輛垃圾車在路上發生了碰撞，導致男童當場死亡。

據BBC報導，這起事件發生於愛丁堡懷特豪斯路（Whitehouse Road）與布雷黑德路（Braehead Road）的交匯處。事發當時，年僅11歲的小湯姆正騎著自行車準備上學，不料卻在途中意外被垃圾車撞倒。警方指出，這名男童被當場宣布死亡，而垃圾車的司機則安然無恙。

據悉，涉事的垃圾車是垃圾運輸公司NWH集團所有。該公司的總經理莫尼（Gavin Money）表示，「我們了解到公司旗下有一輛垃圾車涉入了相關車禍，而我們也正與當局密切合作，以作為正在進行的調查的一部分。」

警方公佈這名受害男童的照片後，有網友爆料，小湯姆與其家人都是移民英國的香港人。小湯姆的家人也透過警方發布聲明，表示兒子的離去讓他們徹底心碎，「小湯姆是個完美的兒子，也是他姐姐最好的弟弟。我們全家人都很愛他，並將永遠悼念他。」

小湯姆的班導唐納森（Helen Donaldson）在得知學生驟逝後，對此感到十分震驚。她表示，小湯姆總是面帶微笑，是個積極、友善和充滿好奇心的男孩，「在這個極其困難的時刻，我們將與他的親人和朋友同在」。

事實上，小湯姆已是蘇格蘭今年第二個被垃圾車撞死的孩童了。1月31日，11歲女童貝爾（Elizabeth Bell）在走路上學途中被一輛垃圾車撞倒，送院治療後於2月7日死亡。警方表示，當局目前正持續對2起案件展開調查，並呼籲拍到事發畫面的民眾盡快與警方聯絡。

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