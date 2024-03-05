竹市府扶植文創展成果　廢玻璃再生藝品展即起登場

▲晶瑩剔透、色彩斑爛的玻璃茶具為茶席文化帶來不一樣的品茶感受。（圖／新竹市文化局提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

「藝琉風城－廢玻璃再生藝品研究成果展」即日起至3月8日，每日上午10時30分至下午5時在大碩藝境登場。新竹市文化局表示，玻璃工藝為新竹市無形文化資產，為持續扶植、協助玻璃工藝產業的發展和轉型，市府近年積極藉由「文化創意產業輔導計畫」的規劃與執行，打造竹市玻璃文創微型品牌、開拓市場新商機，歡迎民眾把握時間觀展！

文化局長王翔郁表示，市府透過112年度「新竹市文化創意產業輔導計畫」協助玻璃工藝產業業者「琉情文創股份有限公司」許文龍、「國揚琉璃藝術坊」邱小睿、「凡特稀霓虹工作室」黃順樂、「樂玻璃」鄭銘樊與「C.C.C. Glass Works」陳建志，成功開拓市場通路。其中「琉情文創股份有限公司」許文龍今年更與竹市環保局攜手「藝琉風城－廢玻璃再生藝品研究成果展」，利用脫蠟鑄造技法結合冷加工進行研究製作，創作出廢玻璃添加再利用比例高達95%的玻璃茶具。

文化局表示，茶席文化自古以來多以陶器作為茶具，然近年來晶瑩剔透、有著斑爛色彩變化的玻璃茶具逐漸於茶席之間嶄露頭角，讓品茶者品出與陶茶具不一樣的口感。竹市文化創意產業輔導計畫受輔導業者「琉情文創股份有限公司」許文龍，透過計畫的輔導與本身的技術，創作出兼有溫潤與古樸質感的玻璃茶具，成功跨足茶藝廊通路。

文化局說明，此次許文龍老師與竹市環保局一同合作的「藝琉風城－廢玻璃再生藝品研究成果展」，首度嘗試以回收的家戶廢棄平板窗戶玻璃為原料，製成再生玻璃工藝品，以創新技術做成生活茶器藝品，重新回到家戶民眾手中，提供健康安心的綠色循環，將玻璃文創轉型提升至更豐富的境界。

文化局補充，「藝琉風城－廢玻璃再生藝品研究成果展」於大碩藝境（新竹市北區北大路168號5樓之1），現場包括「原料、研究過程展示區」和「工藝品展示區」，展示期間每日前10名填寫問卷的民眾，更可獲得精美小禮物1份，歡迎民眾前往感受不同的玻璃茶具魅力。展覽詳情請至竹市環保局(https://www.facebook.com/Hccepb/)或大碩藝境(https://www.facebook.com/dasoulgallery/)臉書粉絲專頁查詢。