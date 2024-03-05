傳因不符美方期望「520不留任」　邱國正笑：我也不符你們的期望

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長陳建仁今（5日）率國會閣員至立院報告，國防部長邱國正會前接受媒體聯訪，對於近期增加實彈射擊頻率，是否因應兩岸情勢？邱強調，國軍訓練跟建軍都因應敵情，且戰訓是本務工作。也有媒體追問，520在即，卻傳出邱國正因不符合美方對兩岸戰爭思維，不會留任。邱也笑回，自己不符合的很多，也不符合你們（媒體）的期望，當一天就好好做一天。

邱國正今會前接受媒體聯訪，對於中國三艘海警船闖入東部海域，沒有海巡艦艇因應，傳出國防部用飛彈巡航艦監控，邱國正表示，行之有年，海峽或東岸都有固定船艦巡弋，若有狀況就要處理，並沒有所謂跨越，到目前為止都保持正常，不幫任何人講話、就事論事，沒有接到這個狀況。至於是否為翻船案提前公佈雷達航照圖？邱回應，目前海巡署在處理，不管是對應還是答覆，軍方不要再介入。

至於近期增加實彈射擊發數跟頻率，是否因應兩岸緊張情勢？邱國正說明，第一、國軍訓練跟建軍都因應敵情，有什麼樣的敵情就一定要強化，第二、戰訓是本務工作，以往都集中某幾個時間來打，考量到不要擾民、把影響降到最低，最近發現有很多場地可以用、跟原本場地作結合，因此頻次比較多，但不會溢出範圍。

也有媒體追問兩岸緊張情勢升級，邱國正坦言，他怎麼不擔憂？我這麼多年來擔憂就這個，所以要避免戰爭、不挑釁，我們從未挑釁，要如何以平和方式處理，這不是單方面由軍方決定，不管是政治、外交，軍事是政治的延長，軍事不宜貿然躁進。

至於520傳出因不符美方期望不會留任？邱國正也笑回，自己不符合的很多，也不符合你們（媒體）的期望，特戰官沒有事情可選擇，當一天就好好做一天。