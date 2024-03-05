「性平三法」修正8日上路　新北婦幼隊宣導首站在南強工商

▲新北警婦幼隊到南強工商宣導性平三法 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

最新修正的性平三法將在3月8日上路，新北警婦幼隊為加強宣導，規劃校園巡迴宣導專案，首站到新店南強工商，讓學生接觸性平教育，認識性騷擾的構成要件、常見類型及如何維護自身權益等觀念，另在「識詐」宣導上，針對常遇到的網購、兼職車手及購買遊戲點數等詐騙手法，引用相關新聞及案例提醒學生保持警覺，避免受騙。

新北市警察局婦幼隊針對3月8日上路的「性平三法」修法內容，從加害人、被害人、防治措施及制度等三大面向歸納整理，如性騷擾加害人部分，增訂權勢性騷擾處罰類型，明定何謂一般權勢性騷擾的主管及特別權勢性騷擾的雇主或機關首長，且新增民事懲罰性賠償，對雇主最高可罰100萬元。

另在被害人部分，增加扶助、保護措施，同時完善保密規定及延長性騷擾申訴時效，最後在防治措施與制度上，增訂負責人、主管停職或調整職務的暫時措施，以確保過程獨立公正。另外在「識詐」宣導上，除了詐騙手法及案例解說外，亦特別強調不要苛責被害人，因為很多青少年因為身心發展及社會經驗尚不足，一時失慮被騙，應多予關懷跟協助。

宣導預防的成效雖不易量化，但卻能讓民眾對警政治安工作有感，推廣性平三法新規定及預防詐騙都是持續不斷的重要工作，新北警婦幼隊將先從高中職校園開始，再漸漸普及其他年齡層的學校，有效守護大家的身體及財產安全。