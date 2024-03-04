收留無業友！好心男遭菜刀砍頭　警20天後驚見他陳屍乾涸血泊

▲陳姓男子借宿友人家，卻持刀將人砍死，遭依法送辦。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良、陳韻如／台南報導

台南歸仁日前發生一起凶殺命案！一名陳姓男子2月1日借宿賈姓友人家，但卻與賈男發生言語衝突，他竟持菜刀猛砍對方頭部後逃逸。直到鄰居因多日未見到賈男，擔心他出意外而報警，警方破門後卻驚見賈男倒臥早已乾涸的血泊之中，明顯死亡。警方事後展開調查，過濾上千支監視器，終於逮到兇手，並起獲兇刀，全案依殺人罪嫌送辦。

歸仁分局於2月20日接獲賈男鄰居報案，稱有多日未見到賈男，擔心出意外而報警。警方隨即前往破門，沒想到卻驚見賈男倒臥已乾涸的血泊之中，警方懷疑案情不單純，立即組成專案小組查辦。

由於發生時間與報案日已相隔多日，部分監視器資料已遭覆蓋，專案小組持續擴大並過濾數百支監視器後，發現陳嫌罪嫌重大，便於昨(3日)持拘票將陳嫌拘提到案。

初步調查，58歲陳嫌無業，平時居無定所，過去就曾借宿賈男家，2023年8月他因酒駕入獄，今年1月即將出獄時，還寫信詢問賈男是否能再借住，賈男好心收留，沒想到卻因此遭遇不測。

據了解，2月1日當天，陳嫌因不耐賈男念叨，在吸食強力膠之後，憤而持刀朝賈男頭部猛砍後逃逸，便再度四處借宿，直到昨天警方才在他的借宿地點將人逮捕到案。

經檢方相驗，賈男傷口多集中頭部，且有重疊現象，但詳細的驗屍報告尚未出爐，全案也仍在調查中，後續也將依殺人罪移送並建請羈押。