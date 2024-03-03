未成年IG網紅應徵模特兒「3分鐘私密片外流」　他轉發臉書慘了

▲一名未成年網紅為了應徵模特兒，自拍3分鐘裸露私密片，影片卻慘遭外流。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄李姓男子在上網時，發現某IG未成年網紅的3分鐘自拍私密影片，竟將連結公布在臉書上，遭網紅發現，報警處理。橋頭地院簡易判決，依犯散布少年為猥褻行為之電子訊號罪，處李男有3月徒刑，可易科罰金9萬元。可上訴。

判決指出，未滿16歲的少女小安(化名)經營IG，擁有眾多粉絲。2020年2、3月某日小安在網路上應徵模特兒工作，依照不知名人士要求，拍攝3分鐘裸露私密處的影片傳給對方，不料卻遭人在網路散布。

而一名李姓男子取得影片連結後，在2021年7月初在臉書張貼影片連結並註明連結密碼，讓網友觀覽小安的私密照片和影片。小安經友人告知，才知道私密片遭外流，報警處理。

檢方認為，小安為IG知名網紅，曾在IG中揭露自己的實際年齡，將李男依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴。全案經法官審理，認為李男在網路上隨便轉發小安的私密影片，不僅侵害小安隱私權，更嚴重危害她的身心健康和人格發展，依犯散布少年為猥褻行為之電子訊號罪，處有3月徒刑，可易科罰金9萬元。可上訴。