　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

驚蟄來了！「3生肖」正、偏財大爆發　6禁忌一次看

（圖／翻攝自Facebook／臺北農產）

▲民間流傳在「驚蟄」之日要打小人。（圖／翻攝自Facebook／臺北農產）

圖文／CTWANT

明（5）天即將迎來24節氣中的第3個節氣「驚蟄」，是萬物復甦的開始。對此，運勢粉專《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》分析指出，有3生肖在驚蟄前後的財運會特別旺，但要注意3星座3生肖小人多，同時也公布驚蟄的相關習俗和禁忌。

小孟老師發文指出，民間相傳驚蟄前後的日子，昆蟲從入冬開始便藏於土中，幾乎不吃食物稱為蟄，不過到了春雷之時，雷公打雷驚醒昆蟲，昆蟲紛紛從土堆裡爬出來稱為驚蟄，也代表開始進入農耕時刻。此外，有3個生肖在驚蟄前後的財運會特別旺：

[廣告]請繼續往下閱讀...

生肖屬雞的人在驚蟄前後，工作會有較穩定的表現，財運也因升遷機會而增進不少。此外開店做生意者，會遇到貴人，特別是在剛創業或狀況還不穩定的時候，能得到貴人幫助，並逢凶化吉，偏財運在這個時候也相對不錯，求財順利，財富累積的速度會快速且穩定，若能積極主動，升官加薪的機會自然相對提高。

生肖屬豬的人，只要勇於行動，將會得到更多機會，想轉行或求職者，可以找到薪資不錯的工作。此外，若一般上班族能好好表現，也有機會得到上級的賞識。這段期間，人緣運勢偏旺，有利透過口才或人際關係來賺錢的行業，並能逢凶化吉，求財順利，若能主動幫助他人，為自己積陰德，財富也會日漸增加。

生肖屬羊的人，在驚蟄前後，正財運較佳，只要肯打拼，大部分都有好的財務機會。而自行創業做生意者，也會有不錯的財富機會，特別是在外地打拼、勤跑客戶或依靠業績獎金的人，都容易有好的表現；一般上班族則會得到貴人的幫忙，逢凶化吉。此外，若有投資理財者，也會有較好的收益出現，可適時的獲利了結。

驚蟄習俗

1.吃梨：驚蟄民間有吃梨的習慣，因為春雷一響萬蟲出沒，要遠離害蟲，離為梨同音，因此才會說要吃梨子，原因是要遠離（梨）蟲子，另外驚蟄節氣天氣乾燥，人容易口乾舌燥，因此吃梨可以潤肺養生。

2.打小人祭白虎：驚蟄蛇鼠蟲蟻會出沒，因此這些害蟲被稱為般弄是非的小人，因此民間流行要在驚蟄之日打小人。民間也會以祭白虎方式趕走一些霉運，所以可去宮廟來祭白虎。

3.毛豆：毛豆長的像毛毛蟲，因此驚蟄吃毛豆或炒毛豆，象徵吃毛毛蟲或炒蟲，有趨除害蟲的意思。

4.殺蟲日：驚蟄日可以用殺蟲劑，或者石灰將害蟲清除，如此才能將害蟲趨除乾淨。

5.打小人：3星座春天小人多，要打小人，分別是金牛座、水瓶座、獅子座。今年犯小人的3生肖則分別為龍、牛、狗。可用一張紙寫下討人厭的人名字，再用鞋子打，象徵踩害蟲打小人。

6.破除被打法（反打小人法）：怕被人當小人打，小孟老師教你一招，在紙上寫「所有打我小人者，必被我打之」，如此就能反打。

驚蟄禁忌

1.不可以結婚相親：民間相傳驚蟄結婚或相親會遭到雷公處罰，因為雷公會打雷，故會有不吉利的象徵，民間認為驚蟄結婚會被雷公拆散，因此有驚蟄嫁娶淚汪汪，雷打鴛鴦各一方之說。

2.避去山區森林：驚蟄萬蟲出沒，因此避免去山區森林以免蟲子過多，蟲子爬到身上叮咬身體產生過敏。

3.避談判與簽約：驚蟄小人害蟲多，談判簽約恐會有損失，也容易有官司發生。

4.避免指天：雷公打雷指天有不禮貌之說，因此驚蟄前後日不要指天，以免雷公生氣那就不好了。

5.兒童避免去空礦地：驚蟄日兒童外出若聽見雷聲，容易產生驚嚇，嚴重會啼哭不停，若陰天盡量避免外出。

6.1樓不可敞開門窗：驚蟄之日雷公蟲盡出，所謂雷公蟲就是俗稱的蜈蚣，因此1樓住戶最好緊閉門窗，以防止蜈蚣進入家中。

延伸閱讀
大谷翔平首曝「結婚原因」　坦承兩人沒出門約會過
229出生「4年才過一次生日」　婦產科名醫霸氣宣布：6歲以前阿北全包了
同居才知另一半懶惰！她用「這招」解決　網笑：馭夫有術

ET快訊
老父病危還在救...5億高中生急護家產　全為保護無國籍生母
快訊／年代旅遊確定收攤！135萬保證金未繳　觀光署明開鍘撤照
涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！業者：是油炸蔥段　餐費1749元
機車騎進超商！　高雄猴下場慘了
快訊／中華羽球隊法國遇行竊　體育署回應了
5億高中生憂房產被奪！30筆權狀交代書保管　關鍵29天時間軸
謝金燕《浪姐5》遭嫌沒存在感！「上班照」驚艷陸網：狀態太強
快訊／海地宣布進入緊急狀態
快訊／小S、許雅鈞現身致意：我公公在天堂會非常欣慰
台灣又有「大陸品牌新車」現身測試！裕隆原廠回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

114年動工！鄭文燦視察桃園捷運棕線　宣布核定綜合規劃

桃園捷運綠線17座車站造型陸續開箱　融合自然環境與當地風貌

人夫婚後躲廁所避難！《婚內失戀》口碑爆棚再演　導演：有伴更要看

年代旅遊確定收攤！135萬保證金未繳　觀光署明開鍘撤照

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！業者：是油炸蔥段　餐費1749元免單

滾屎忍不住「妹子車上噴瀉」　男友反應驚呆！網傻：裸下身嗎

驚蟄來了！「3生肖」正、偏財大爆發　6禁忌一次看

點青蔥拉麵！女友嫌「你這樣吃超沒食慾」...竟爆氣提分手

喜迎金龍年假期休不夠？搭大眾運輸給你滿滿「享Chill生活提案」

回一次訊息花半小時！他用「1方式」聊天　網愣：無解

泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻

IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

張清芳17歲帥兒「驚喜返台現身」！　她感動爆哭：這輩子沒那麼失態過

兄弟與巨人啦啦隊合跳炸裂　峮峮讚巨人啦啦隊整齊劃一

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

坤達出場「尖叫聲大過主角郭靜」　威廉幫他慶生祝：明年生個小GG

加強防護！台南警巡邏車擋門　花蓮分局「停3機車防撞」挨轟

黃狗擋路中間上大號　騎士笑：要等牠完才能過

114年動工！鄭文燦視察桃園捷運棕線　宣布核定綜合規劃

桃園捷運綠線17座車站造型陸續開箱　融合自然環境與當地風貌

人夫婚後躲廁所避難！《婚內失戀》口碑爆棚再演　導演：有伴更要看

年代旅遊確定收攤！135萬保證金未繳　觀光署明開鍘撤照

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！業者：是油炸蔥段　餐費1749元免單

滾屎忍不住「妹子車上噴瀉」　男友反應驚呆！網傻：裸下身嗎

驚蟄來了！「3生肖」正、偏財大爆發　6禁忌一次看

點青蔥拉麵！女友嫌「你這樣吃超沒食慾」...竟爆氣提分手

喜迎金龍年假期休不夠？搭大眾運輸給你滿滿「享Chill生活提案」

回一次訊息花半小時！他用「1方式」聊天　網愣：無解

快訊／17LIVE台灣驚傳裁員！　去年大虧逾78億啟動全球布局新戰略

桃仔園電影趴3／8日開跑　結合在地餐點、親子市集

逼友還債上手銬+鐵鍊！不給飲食關一天　他破壞鐵窗逃命　

114年動工！鄭文燦視察桃園捷運棕線　宣布核定綜合規劃

桃園捷運綠線17座車站造型陸續開箱　融合自然環境與當地風貌

人夫婚後躲廁所避難！《婚內失戀》口碑爆棚再演　導演：有伴更要看

貴賓狗熱愛淋浴「擺頭找水源」舒服瞇眼　有混到海狗吧！

年代旅遊確定收攤！135萬保證金未繳　觀光署明開鍘撤照

30KK罩杯天然巨乳！瑜珈正妹「縮胸手術」沒用　乳房又重新長回來

快訊／新北阿伯公園開喝爆衝突　敲破酒瓶刺傷酒友

廟會辣妹「遮3點」狂扭　抬腿一揮阿伯站台下猛盯

生活熱門新聞

夢時代3/5停業一天　估損失4100萬營業額

民宿1晚1千2無人住！業者：這群人害的

《小學堂》小西瓜近況曝！網驚：變太漂亮

日本漫畫家來台「被困公廁」拍片求救

明飆33度、周三剩12度　全台有雨最濕冷時間曝

桃機等4小時航班取消　他崩潰：家人全在仙台

久久刷一次存摺！他看「存款破百萬」慌了

施暴特教生願向老師致歉！教育局：復學後將安排助理員入班協助

男友在家一直硬！妹子看傻　掀共鳴：我老公也是

明回暖「周二熱如夏」　氣象署：周四迎冷氣團高溫剩15度

才叫爸媽688入場「台積電狂飆714」　全家嗨爆

優質老公「偷吃年輕女同事」　固定1時間激戰！妻崩潰

生乳捲秒殺惹怒VVIP　「亞尼克宿敵」：嘴放乾淨點

麥當勞「薯條」改配方？釣一票員工揭原因

更多熱門

相關新聞

女友嫌「你這樣吃超沒食慾」！竟爆氣提分手

女友嫌「你這樣吃超沒食慾」！竟爆氣提分手

「你們會因為吃東西的方式而分手嗎？」有一名男網友表示，跟女友吃拉麵時，對方看到他把滿滿的青蔥撒在麵上後，竟說這樣吃令人超沒食慾，而後竟然還提出分手，其理由是「我無法接受以後要這樣看你吃東西」。對此，網友也欲哭無淚，十分無奈。

男長者逝世！衛生局長輓聯寫這4字　網轟大不敬

男長者逝世！衛生局長輓聯寫這4字　網轟大不敬

阿北派出所狂秀麥可經典舞步

阿北派出所狂秀麥可經典舞步

男友太愛撒嬌！妹子想當小廢物：怎麼讓他硬一點？

男友太愛撒嬌！妹子想當小廢物：怎麼讓他硬一點？

達里歐：AI概念股有下行風險

達里歐：AI概念股有下行風險

關鍵字：

小孟老師驚蟄周刊王

讀者迴響

熱門新聞

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂！

「夫妻猛砍350萬」成交　現在喊賣1500萬！台積電男崩潰

西班牙人妻遊印度　控遭7男輪流性侵

派出所女警Chanyota拍AV出道！同期舉槍自盡崩潰

快訊／大S罕見露面「全身黑包緊」

即／高雄某高職男學生墜樓　緊急送醫搶救不治

重機網美印度遭7男性侵「老公就在旁邊」！女星怒開砲

母獅舔寶寶　下秒扯頭吞肚嚇壞遊客

夢時代3/5停業一天　估損失4100萬營業額

健身辣妹控遭業務撿屍　檢一看監視器懂了

女大生搭高鐵睡著！全程枕陌生男肩膀...超甜後續曝

民宿1晚1千2無人住！業者：這群人害的

人妻遊印度遭「7男帳篷內性侵」警出手了

活青蛙身體長蘑菇　科學家目擊震撼

即／北海道利尻山雪崩！　多人遭活埋

更多

最夯影音

更多
泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻

泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻
IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身

IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

張清芳17歲帥兒「驚喜返台現身」！　她感動爆哭：這輩子沒那麼失態過

張清芳17歲帥兒「驚喜返台現身」！　她感動爆哭：這輩子沒那麼失態過

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面