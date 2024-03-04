驚蟄來了！「3生肖」正、偏財大爆發　6禁忌一次看

▲民間流傳在「驚蟄」之日要打小人。（圖／翻攝自Facebook／臺北農產）

圖文／CTWANT

明（5）天即將迎來24節氣中的第3個節氣「驚蟄」，是萬物復甦的開始。對此，運勢粉專《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》分析指出，有3生肖在驚蟄前後的財運會特別旺，但要注意3星座3生肖小人多，同時也公布驚蟄的相關習俗和禁忌。

小孟老師發文指出，民間相傳驚蟄前後的日子，昆蟲從入冬開始便藏於土中，幾乎不吃食物稱為蟄，不過到了春雷之時，雷公打雷驚醒昆蟲，昆蟲紛紛從土堆裡爬出來稱為驚蟄，也代表開始進入農耕時刻。此外，有3個生肖在驚蟄前後的財運會特別旺：

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雞

生肖屬雞的人在驚蟄前後，工作會有較穩定的表現，財運也因升遷機會而增進不少。此外開店做生意者，會遇到貴人，特別是在剛創業或狀況還不穩定的時候，能得到貴人幫助，並逢凶化吉，偏財運在這個時候也相對不錯，求財順利，財富累積的速度會快速且穩定，若能積極主動，升官加薪的機會自然相對提高。

豬

生肖屬豬的人，只要勇於行動，將會得到更多機會，想轉行或求職者，可以找到薪資不錯的工作。此外，若一般上班族能好好表現，也有機會得到上級的賞識。這段期間，人緣運勢偏旺，有利透過口才或人際關係來賺錢的行業，並能逢凶化吉，求財順利，若能主動幫助他人，為自己積陰德，財富也會日漸增加。

羊

生肖屬羊的人，在驚蟄前後，正財運較佳，只要肯打拼，大部分都有好的財務機會。而自行創業做生意者，也會有不錯的財富機會，特別是在外地打拼、勤跑客戶或依靠業績獎金的人，都容易有好的表現；一般上班族則會得到貴人的幫忙，逢凶化吉。此外，若有投資理財者，也會有較好的收益出現，可適時的獲利了結。

驚蟄習俗

1.吃梨：驚蟄民間有吃梨的習慣，因為春雷一響萬蟲出沒，要遠離害蟲，離為梨同音，因此才會說要吃梨子，原因是要遠離（梨）蟲子，另外驚蟄節氣天氣乾燥，人容易口乾舌燥，因此吃梨可以潤肺養生。

2.打小人祭白虎：驚蟄蛇鼠蟲蟻會出沒，因此這些害蟲被稱為般弄是非的小人，因此民間流行要在驚蟄之日打小人。民間也會以祭白虎方式趕走一些霉運，所以可去宮廟來祭白虎。

3.毛豆：毛豆長的像毛毛蟲，因此驚蟄吃毛豆或炒毛豆，象徵吃毛毛蟲或炒蟲，有趨除害蟲的意思。

4.殺蟲日：驚蟄日可以用殺蟲劑，或者石灰將害蟲清除，如此才能將害蟲趨除乾淨。

5.打小人：3星座春天小人多，要打小人，分別是金牛座、水瓶座、獅子座。今年犯小人的3生肖則分別為龍、牛、狗。可用一張紙寫下討人厭的人名字，再用鞋子打，象徵踩害蟲打小人。

6.破除被打法（反打小人法）：怕被人當小人打，小孟老師教你一招，在紙上寫「所有打我小人者，必被我打之」，如此就能反打。

驚蟄禁忌

1.不可以結婚相親：民間相傳驚蟄結婚或相親會遭到雷公處罰，因為雷公會打雷，故會有不吉利的象徵，民間認為驚蟄結婚會被雷公拆散，因此有驚蟄嫁娶淚汪汪，雷打鴛鴦各一方之說。

2.避去山區森林：驚蟄萬蟲出沒，因此避免去山區森林以免蟲子過多，蟲子爬到身上叮咬身體產生過敏。

3.避談判與簽約：驚蟄小人害蟲多，談判簽約恐會有損失，也容易有官司發生。

4.避免指天：雷公打雷指天有不禮貌之說，因此驚蟄前後日不要指天，以免雷公生氣那就不好了。

5.兒童避免去空礦地：驚蟄日兒童外出若聽見雷聲，容易產生驚嚇，嚴重會啼哭不停，若陰天盡量避免外出。

6.1樓不可敞開門窗：驚蟄之日雷公蟲盡出，所謂雷公蟲就是俗稱的蜈蚣，因此1樓住戶最好緊閉門窗，以防止蜈蚣進入家中。

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