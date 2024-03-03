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社會 社會焦點 保障人權

詐欺通緝犯遭攔查　包包搜出針筒鬼扯：要幫阿嬤注射胰島素

警方用毒品檢驗包確認針筒內含海洛因，現場戳破詐欺通緝犯謊言。（圖／翻攝畫面）

▲警方用毒品檢驗包確認針筒內含海洛因，現場戳破詐欺通緝犯謊言。（圖／翻攝畫面）

圖、文／CTWANT

台北市警局文山第一分局木柵派出所巡佐沈勝雄和警員陳緯勲，日前在執行巡邏勤務時，遇到一起令人意外的事件，員警行經至興隆路4段105巷口時，發現1名行為可疑的林姓男子，違反交通規則擅自穿越車道，馬上上前攔查，赫然發現林男真實身分竟是1名詐欺通緝犯，於是依法將其逮捕歸案。

而驚奇之處還不僅於此，員警在搜查林男攜帶的包包時，竟發現一支可疑針筒，林男頓時神色大變坐立不安，為躲避員警追查，不惜撒謊聲稱這支針筒是用來給阿嬤注射胰島素的器具，並表示是為孝心而幫忙跑腿送針筒給阿嬤，絕非用於施打毒品。

面對這番言辭，員警並未輕信，決定使用海洛因毒品檢驗包檢測這支針筒的殘渣，檢驗結果顯示，針筒內的殘渣呈現陽性反應，證明其中含有毒品成分立即戳破林男的謊言。最終，警方根據詐欺通緝和違反《毒品危害防制條例》等罪嫌，將林男移送法辦。

文山第一分局警方呼籲，毒品不僅傷心還傷身，民眾切勿因為好奇而施用各類毒品，更不應躲避警方追捕而在馬路上逃竄，不僅危害自己安全，也影響其他用路人的安全，民眾若有發現可疑份子或不法情事時，請立即向鄰近派出所報案，警方必定嚴查速辦。

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