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大陸 大陸焦點 特派現場

上映兩天破2億！《周處除三害》陸票房亮眼　教堂戲遭「鏡頭替換」

▲▼《周處除三害》陸票房兩天破2億！教堂片段有「鏡頭替換」。（圖／翻攝微博）

▲《周處除三害》在陸上映兩天，票房突破5000億人民幣。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

阮經天主演的電影《周處除三害》3月1日在中國大陸上映，根據大陸貓眼專業版數據，該片上映兩天，總票房已經破5000萬元人民幣（約2.1億元新台幣）。

《周處除三害》在大陸上映之前，傳出為了符合大陸官方的要求，已提前刪減不少內容，還有一些片段被打上了馬賽克，甚至有觀眾在看完試映後反映「尺度太大」。

不過，電影3月1日正式在大陸上映之後，票房表現相當亮眼，兩天票房就突破5000萬元，網路上更是一片好評，認為劇本非常棒，有許多意外的反轉，對人性的刻畫也相當深入。

不少人也大讚演員的演技相當出色，由阮經天飾演的主角「陳桂林」的名字更是衝上了微博熱搜，顯示網友們對於阮經天此次表現的認可。

由於Netflix也已經上傳了《周處除三害》，不少在大陸剛看過院線的網友，特別又在Netflix上再看一次，比較兩個版本的差別。從網友的留言可以發現，刪減的部份並不多，只有教堂的段落有明顯的鏡頭替換，一些較為暴力、血腥的畫面被替換成了空畫面。

▼微博網友大讚該電影。（圖／翻攝微博）

▲▼《周處除三害》陸票房兩天破2億！教堂片段有「鏡頭替換」。（圖／翻攝微博）

大部分網友認為，院線版的刪改對劇情幾乎沒有影響，但血腥畫面被替換掉的確降低了一些震撼感。也有網友提到，由於大陸目前沒有分級制度，這一段若播放原版的話，可能不太適合青少年觀看。

另外，還有網友指出，片中確實有出現「馬賽克」，但不是用於遮蔽血腥、暴力的畫面，而是為了將中華民國的國旗「模糊化」。

▼網友比對過後認為刪減的部分不影響劇情。（圖／翻攝微博）

▲▼《周處除三害》陸票房兩天破2億！教堂片段有「鏡頭替換」。（圖／翻攝微博）

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