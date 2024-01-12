瘋電影／查無此心　非法外勞妹的連環殺人命案

文／賴賴

瘋言瘋語：

議題挑選甚佳，這是目前台灣移工問題，政府不關心，警方解決不了的國安問題，實在很奇妙，導演用故事來表現這其中所隱藏的諸多問題，這恐怕比廢死很重要，雖然演員表現差強人意，但是整體節奏和導演運鏡氛圍醞釀，都到位，期待下一部導演作品。

卡司部分，外勞演技都比台灣好，很奇怪，主創不知道是適應大陸的表演方式，而來到台灣電影，反而感覺很不自然，全部都太多，太多崩潰，太多冷靜，一切視覺感都不大自然，不知道為何，還是因為整體演技不整齊的關係，總之，明星演技不要太多期待就是了，但至少仍有票房魅力。





片 名：查無此心

英文片名：The Abandoned

類 型：動畫、

上映日期：2023-12-29

片 長：104分鐘

導 演： 曾英庭

演 員：張鈞甯,阮經天,陳為民,項婕如,

國 家：台灣

語 言：國語

發行公司：華映娛樂



劇情大綱

一年前，第二分局偵查隊副隊長吳潔在賭場外守了一整夜，但到頭來一無所獲。不久之後，她接到了心碎的消息：她的丈夫，同為隊裡的同仁，因憂鬱症在車內舉槍自盡。遺書上寫著「對不起！吳潔。弄髒你的車」。當她趕到案發現場，看到愛人的遺容，她崩潰地痛哭。她試圖靠近丈夫的遺體，但被同事緊緊抱住，拉離現場。從那之後，失魂落魄的吳潔總是選擇在那輛車內度夜，仿佛與丈夫仍有著難斷的情絲。



一年後的跨年夜，吳潔得到了隊長的休假，她開車來到了河堤，想要選擇與丈夫相同的方式、在同一地點結束自己的生命。然而，她的計劃被一起無名流水女屍事件的發現打斷。發現屍體的民眾敲打她的車窗，她因為驚嚇導致槍走火，這讓隊長知道了她原本打算的意圖。



看似意外的死因，卻發現女屍不僅心臟被取走，還少了一根手指。這明顯是一場謀殺。但從這具屍體上，警方卻毫無線索。此時，警方接到一通匿名電話，使得案情愈加錯綜複雜。吳潔推測，棄屍的人不是真正的兇手。林佑生因為在工廠裡發現的女屍而陷入困境。為了躲避警方，他獨自將屍體藏在山上。與此同時，他的女友瓦莉失聯了。吳潔找上林佑生，希望他能確認一具屍體的身份，結果那屍體竟然是瓦莉。於是，林佑生成為了這一系列謀殺案的頭號嫌疑犯。

▲非法外勞仲介犯是殺人嫌疑犯。

▲劇本一開始就把嫌疑犯排除在外，女警有著超能力的判斷力。

▲新人表現亮眼且外型出色。

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