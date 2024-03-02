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Apple Car喊停未影響股價　郭明錤：資本市場早就不在意

▲Apple Car渲染圖。（圖／翻攝自macrumors）

▲Apple Car渲染圖。（圖／翻攝自macrumors）

記者廖婕妤／台北報導

蘋果投入數十億美元的Apple Car計畫喊停，終止長達10年的電動車研發、製造計畫，不過這項消息並沒有對任何個股造成衝擊，天風國際證券分析師郭明錤就指出，「資金很老實，資本市場早就不在意這項計畫。」

郭明錤在社群媒體X上發文表示，蘋果停止Apple Car開發的討論熱絡，看似一件大事，「但全世界沒有一檔股票因為這件事而大漲或大跌（如果有請提醒我，謝謝）。」

郭明錤認為，資金是很老實的，「這代表資本市場早就不在意Apple是否要開發Apple Car這件事。」

外媒指出，蘋果最初計畫將Apple Car設計成沒有方向盤，而是完全由Siri控制的電動車；設計團隊繪製了概念車，其外觀類似於擁有6個窗戶和弧形車頂的歐洲MPV，例如菲亞特Multipla 600。

由於設計沒有方向盤，因此全程由虛擬助理Siri控制。2015年秋季的某一天，開發團隊也與蘋果執行長庫克（Tim Cook）在總部會面，演示汽車可能如何運作，兩人坐進類似艙室的內部，在外面，一位配音演員按照劇本朗讀Siri在虛擬汽車中載著他們疾馳時會說的話，不過這項計畫宣告終止了。

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