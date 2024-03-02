搶鐵飯碗變容易！台鐵公司首度招募「錄取率逾21%」

▲台鐵今年初公司化後首度招募。（示意圖／記者李毓康攝）

文／中央社

台鐵公司化後首次招考，將招募936人，7312人報名，2月18日已先辦理體能測驗，今天舉行筆試，到考率約8成，再扣除體測未通過，錄取率逾21%，遠高於以往鐵路特考的個位數。

台鐵今天發布新聞稿，113年新進從業人員甄試，總報考人數達7312人，預計錄取936人，第一試體能測驗已於2月18日辦理完，第二試筆試今天分別在台北、台中、高雄、花蓮4考區同時舉行。

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根據台鐵提供的資料，這次總報名人數雖有7312人，但通過資格審查的只有5492人，扣除第一試未通過體測人數135人，今天筆試第一堂應到考人數是5357人，實際到考是4367人，到考率81.52%，錄取率約21.4%，但若下午仍有人缺考，錄取率會再提高一些。

台鐵原本是機關型態，以往招募都是由考試院辦理鐵路特考，或經由高普考進用，今年元旦起，台鐵改制為國營公司，由公司自行辦理招考。

以往鐵路特考被喻為搶鐵飯碗，因考上後具公務員資格，報名踴躍，2010年曾高達7萬多人，後來逐年下降，去年最後1次也還有1萬多人，錄取率幾乎都是個位數，公司化後的首度招募，因報名人數相對少，錄取率大幅提高。

台鐵公司董事長杜微、總經理馮輝昇上午率各副總經理分赴北、中、南、東各區巡視考場。杜微說，長期以來台鐵提供國人優質鐵路運輸服務，使旅客享有安全、可靠、舒適及便利的行旅體驗，現在改制公司，更要致力提升安全與服務，鼓勵具有服務熱忱和專業技術的人才加入台鐵團隊，帶入創新活力及思維，加速公司各項業務發展，達成公司黃金10年的目標。