弘光科大聘米其林三星大廚　助學生創新美食料理

▲弘光科技大學餐旅管理系「米其林大師實務專題製作」課程這學期再新聘米其林三星餐廳「Taïrroir 態芮」前甜點主廚賴思瑩指導學生。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者蔡佩旻、游瓊華／台中報導

弘光科技大學餐旅管理系「米其林大師實務專題製作」新聘米其林三星餐廳「Taïrroir 態芮」前甜點主廚賴思瑩指導學生，加上米其林三星主廚林恬耀、二星主廚田原諒悟及侍酒師、全球首位台灣籍世界冠軍唎酒師張鴻亮，4人聯手教導90名畢業生籌劃設計獨一無二創新美食料理饗宴。

餐旅管理系系主任吳松濂表示，來自新加坡的林恬耀、賴思瑩及出身日本的田原諒悟、從台灣走向國際的侍酒師張鴻亮，4人皆具高端國際餐飲經驗，傳授豐富實務經驗及創新心法，能夠強化學生國際專業移動力。

在弘光擔任專技教授邁入第三年的林恬耀指出，每一個人都是特別、獨一無二的，他不希望拿前二年的教學經驗框架去指導學生，會透過引導今年上課的學生發想出屬於自己的東西，他再提出調整建議，雙向互動式指導才能讓學生學會思考，並培養正確的態度去面對即將到來的社會職場。

也是第三年任教的田原諒悟說，擔任專技教授二年，和學生之間的互動可以說是教學相長，互相學習，他不斷思索如何指導年輕學子讓他們能夠在大學畢業時，了解業界是怎樣去進行工作安排及管理，擁有進入高端餐飲業界工作的能力。

侍酒師張鴻亮說，今年參加課程學生數增加，人力多可以做的服務會更細緻，去年第一年指導學生，發現餐會中不少來賓不喝酒精性飲料，因此，今年將帶領學生開發無酒精性飲料搭配餐點，不用酒精性飲料，也能透過飲品風味結合出不一樣的餐飲體驗。

今年新加入課程協同教學的賴思瑩老師為米其林三星餐廳「Taïrroir 態芮」前甜點主廚，擅長用法式技巧堆砌台灣味，也曾拿下「2021年亞洲50大最佳甜點主廚」榮譽。賴思瑩指出，這是她第一次到大學任教，希望引導學生去設計製作和餐點能融合成一體的甜點，避免餐點和甜點在菜單上各自為政，而是能夠相輔相成完美搭配。

在2月19日開學第一堂課及2月26日第二堂課中，4位米其林大師和學生就開始有密切互動，剛從義大利ALMA廚藝學院研習及義大利米其林餐廳實習回來的學生，熱切地和米其林主廚林恬耀、田原諒悟分享實習的心得，並期望自己能在畢業餐會中有好的表現。