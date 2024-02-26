　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

弘光科大聘米其林三星大廚　助學生創新美食料理

▲弘光科技大學餐旅管理系「米其林大師實務專題製作」課程這學期再新聘米其林三星餐廳「Taïrroir 態芮」前甜點主廚賴思瑩指導學生。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲弘光科技大學餐旅管理系「米其林大師實務專題製作」課程這學期再新聘米其林三星餐廳「Taïrroir 態芮」前甜點主廚賴思瑩指導學生。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者蔡佩旻、游瓊華／台中報導

弘光科技大學餐旅管理系「米其林大師實務專題製作」新聘米其林三星餐廳「Taïrroir 態芮」前甜點主廚賴思瑩指導學生，加上米其林三星主廚林恬耀、二星主廚田原諒悟及侍酒師、全球首位台灣籍世界冠軍唎酒師張鴻亮，4人聯手教導90名畢業生籌劃設計獨一無二創新美食料理饗宴。

餐旅管理系系主任吳松濂表示，來自新加坡的林恬耀、賴思瑩及出身日本的田原諒悟、從台灣走向國際的侍酒師張鴻亮，4人皆具高端國際餐飲經驗，傳授豐富實務經驗及創新心法，能夠強化學生國際專業移動力。

在弘光擔任專技教授邁入第三年的林恬耀指出，每一個人都是特別、獨一無二的，他不希望拿前二年的教學經驗框架去指導學生，會透過引導今年上課的學生發想出屬於自己的東西，他再提出調整建議，雙向互動式指導才能讓學生學會思考，並培養正確的態度去面對即將到來的社會職場。

也是第三年任教的田原諒悟說，擔任專技教授二年，和學生之間的互動可以說是教學相長，互相學習，他不斷思索如何指導年輕學子讓他們能夠在大學畢業時，了解業界是怎樣去進行工作安排及管理，擁有進入高端餐飲業界工作的能力。

侍酒師張鴻亮說，今年參加課程學生數增加，人力多可以做的服務會更細緻，去年第一年指導學生，發現餐會中不少來賓不喝酒精性飲料，因此，今年將帶領學生開發無酒精性飲料搭配餐點，不用酒精性飲料，也能透過飲品風味結合出不一樣的餐飲體驗。

今年新加入課程協同教學的賴思瑩老師為米其林三星餐廳「Taïrroir 態芮」前甜點主廚，擅長用法式技巧堆砌台灣味，也曾拿下「2021年亞洲50大最佳甜點主廚」榮譽。賴思瑩指出，這是她第一次到大學任教，希望引導學生去設計製作和餐點能融合成一體的甜點，避免餐點和甜點在菜單上各自為政，而是能夠相輔相成完美搭配。

▲弘光科技大學餐旅管理系「米其林大師實務專題製作」課程這學期再新聘米其林三星餐廳「Taïrroir 態芮」前甜點主廚賴思瑩指導學生。（圖／記者游瓊華翻攝）

在2月19日開學第一堂課及2月26日第二堂課中，4位米其林大師和學生就開始有密切互動，剛從義大利ALMA廚藝學院研習及義大利米其林餐廳實習回來的學生，熱切地和米其林主廚林恬耀、田原諒悟分享實習的心得，並期望自己能在畢業餐會中有好的表現。

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►政風美女吳安琪閃辭！正職連4年考績乙等　做直銷月薪翻13倍

►元宵遶境北港整晚放鞭炮...祖厝慘燒毀！屋主盼盡速查明原因

►元宵夜驚魂！北港木造屋突大火　不排除遶境煙火炮竹釀禍

►西螺福興宮與臺灣吧合作推「翠茶燈龍」　首度亮相超吸睛

 

ET快訊
這波很嚴重！醫：一堆人咳超慘　有人咳到肋骨斷掉
警笛一響「炸街猴」全竄逃！　台中21汽機車吵翻了
快訊／日本第4波核處理水排海作業　28日開始
快訊／5縣市非常寒冷！　一路冷到明天
一家四口遊日成永別！爸爸被撞死　車頭全爆開
起底爆頭台男！　人稱「少爺」可能殺機曝
18歲高中生救阿嬤　台鐵：不鼓勵跳下去救人
玩到天亮！19歲男大生帶2少女北投開房3P

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

蘇丹紅案延燒！南投縣下架蝦味先2000包+肉製品243公斤

最高補助200萬元　竹市獎助影視製作拍攝計畫3月起收件

竹市勞工大學百場免費課程　3月5日起開放報名

弘光科大聘米其林三星大廚　助學生創新美食料理

「世紀五中」5校百週年聯合校慶　主題營隊特色紀念品超吸睛

徐榛蔚率44團員赴美參加山茶花節　演出豐年季舞曲受熱烈歡迎

竹山沙東宮紀念延平郡王400週年釋奠　許淑華為開台聖王神衣落款

發揚民俗工藝！花蓮元宵節花燈比賽 　617件作品參81人獲獎

精進台灣燈會高鐵燈區　台南25日離場交通大幅改善

花蓮高齡獨居全台第二高　全方位照護讓長者安心生活

狗未繫繩突追人、亂跑！　飼主還嗆警：關你什麼事

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

彰化小姊妹仍陷重度昏迷　醫療團隊病床禱告畫面曝

屏東竊賊猝逝「執法影片曝」　他被5警包圍無抵抗不斷求饒

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

周杰倫曝「受邀朝聖泰勒絲」掀戰　罕見反擊：我只看想看的！

張學友假唱？沒開口就有歌聲　尷尬急喊停「秀超穩高音」

女外送員遭撞亡...女兒認屍淚崩　父忍喪妻痛安慰「肇事男5萬交保」

19歲非裔是土生土長台灣人　曾搭小黃嚇壞司機愣了10秒

見巨型汪孫熱情找她怕爆！　急喊「偶不素阿嬤」全家笑爛

蘇丹紅案延燒！南投縣下架蝦味先2000包+肉製品243公斤

最高補助200萬元　竹市獎助影視製作拍攝計畫3月起收件

竹市勞工大學百場免費課程　3月5日起開放報名

弘光科大聘米其林三星大廚　助學生創新美食料理

「世紀五中」5校百週年聯合校慶　主題營隊特色紀念品超吸睛

徐榛蔚率44團員赴美參加山茶花節　演出豐年季舞曲受熱烈歡迎

竹山沙東宮紀念延平郡王400週年釋奠　許淑華為開台聖王神衣落款

發揚民俗工藝！花蓮元宵節花燈比賽 　617件作品參81人獲獎

精進台灣燈會高鐵燈區　台南25日離場交通大幅改善

花蓮高齡獨居全台第二高　全方位照護讓長者安心生活

43歲女月經完「詭異液體」狂流　中醫揪2習慣：每天喝蔬果汁害虛冷

哭了！台中1700萬麥拉倫跟凌志互撞刮花　維修費百萬起跳

偷15萬元腳踏車賤賣千元　單車盜落網！二手車業者也慘了

才剛買下老唐牛肉麵！吳宗憲副業再+1　傳接手哈雷重機門市

出社會難請假「多久出國一次？」　過來人曝頻率：盡量維持

蘇丹紅案延燒！南投縣下架蝦味先2000包+肉製品243公斤

才嘆花田被踩壞！武陵農場大媽「闖花田拍照」　被阻喊：一下就好

武陵農場「大媽硬踩花田拍照」講不聽　直播全放送！網炸鍋了

陸春節「肛裂」人數暴增！　醫師：多為年輕人大魚大肉吃太多

從高雄殺到華爾街！他公開「全壘打獲利法」：投資是最平等的事業

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

地方熱門新聞

背心發光光！13萬人報名進香破紀錄

《超級夜總會》台灣燈會安平燈區錄影

英國達人秀冠軍保羅帕茲台南安平獻唱！

大甲媽九天八夜遶境日期出爐

南消新化消防請七寶助陣宣導防火

警銀連手識破假交友詐騙　單身男省下130萬

2024鹽水蜂炮順利圓滿落幕近60萬遊客參加

2.5萬人搶當貓奴　中籤率萬分之6

嘉義醫院攜手里長建立社區健康顧問制度

日本出水市參訪團元宵節參加埔里逐燈祭

精進台灣燈會高鐵燈區台南離場交通大幅改善

網傳多組「當紅韓團」4月齊聚高雄開唱

提燈大排長龍　男童擁全套多多龍最狂

即／女大生墜樓曝屍94小時才被發現

更多熱門

相關新聞

熱門重劃區標售底價高2成？　房市大砲：政府不能帶頭炒地皮

熱門重劃區標售底價高2成？　房市大砲：政府不能帶頭炒地皮

台中市地政局近日公告3萬坪台中精華區市地重劃抵費地標售案將於3月初開標，底價超過200億元的土地標售受市場關注，鄉林集團董事長賴正鎰則是用：「令人咋舌！」來評論部份抵費地底標價高出周邊交易價格的2成以上。

快訊／台中七期豪宅驚傳墜樓　29歲女送醫不治

快訊／台中七期豪宅驚傳墜樓　29歲女送醫不治

3技術員慘了！後製假開槍影片落網

3技術員慘了！後製假開槍影片落網

台中5虎重劃區年銷5066戶　烏日高鐵1案定江山

台中5虎重劃區年銷5066戶　烏日高鐵1案定江山

文心路新店王！　神秘客年付414萬租店面含「員工康樂室」

文心路新店王！　神秘客年付414萬租店面含「員工康樂室」

關鍵字：

弘光科技大學台中米其林大師實務專題製作米其林

讀者迴響

熱門新聞

103歲翁反鎖蝦皮門市！蜷曲躺臥在地

台男遭「槍決爆頭」棄屍泰國！刺青被認出

汪小菲未婚妻「5年前結過婚」奢華婚禮照曝光！

住墾丁嫌貴！爸曝大絕「4晚省8000元」全場轟炸

生理期要滿足男人性慾　律師揭作家H主張：賀珮甄脫離沙豬

台通緝犯在泰遭槍殺　臉書狂曬愛車「重機界法拉利」

《驚奇隊長》卡蘿爸逝世享年49歲！

徐佳馨／地主「獅子大開口」已不成威脅　全台拆除潮來了

一票人咳嗽！醫揭「咳不好5原因」　不一定是感冒

即／19歲航空技校生陳屍高雄某商旅

Makiyo去賭場輸光3000萬！

越難過越冷靜3大星座！Top 1喜歡掌控一切

新北超正女警爆紅！IG找到了

跳軌救人18歲男身分曝　學校記功

低溫特報擴大　明晨最冷

更多

最夯影音

更多
狗未繫繩突追人、亂跑！　飼主還嗆警：關你什麼事

狗未繫繩突追人、亂跑！　飼主還嗆警：關你什麼事
Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

彰化小姊妹仍陷重度昏迷　醫療團隊病床禱告畫面曝

彰化小姊妹仍陷重度昏迷　醫療團隊病床禱告畫面曝

屏東竊賊猝逝「執法影片曝」　他被5警包圍無抵抗不斷求饒

屏東竊賊猝逝「執法影片曝」　他被5警包圍無抵抗不斷求饒

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面