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遭老巡佐下藥迷暈開房！年輕女警淚崩：我都可以當他女兒了

▲▼台北市中山分局外觀。（圖／資料照／記者柳名耕攝）

▲台北市中山分局一名游姓巡佐下藥迷暈年輕女警。（圖／資料照）

記者黃資真／台北報導

北市中山警分局一名游姓老巡佐，找藉口將年輕女警約出來單獨吃飯，游男卻趁對方不注意時，將含有鎮靜劑的藥物摻入韓國馬格利酒內，女警喝完後便在意識不清的狀態下，遭游男帶往摩鐵，由於無證據證明女警遭性侵或猥褻，因此法院依剝奪他人行動自由罪處游男2年8月。

游姓巡佐在中山區服務超過20年，已婚並育有子女，曾在外捲入感情糾紛，被分局督察系統列為涉嫌不正當交往的風紀輔導評估對象，2022年5月卻爆出他私約女警聚餐，並下藥迷昏帶往旅館，當時中山分局證實此事，並記予一大過處分，暫調警備隊外勤。

判決指出，此案發生在2022年2月13日傍晚6時許，游男以將前往其他單位受訓為由，單獨將女警小花（化名）約出來用餐，期間趁小花不注意時，將不明方式取得、具鎮靜效果的藥物摻入酒杯，倒韓國馬格利酒，再以筷子攪拌均勻，遞給小花，小花不疑有他喝下，並在7時許開始出現頭暈等症狀。

游男在小花陷入昏沉、意識不清的狀況下，攙扶她搭計程車進到旅館房間內，並在晚間9時許將小花送到捷運站。

起初游男在搜索當天的警詢時一律推託忘了，忘記當時加了什麼東西到酒杯裡，偵查、審理才改口，在酒吧有推銷員給了2罐解酒液試用，自己喝了也沒什麼反應，不知道裡面有鎮定成分，才會基於好玩、分享的心態下，在給小花的酒杯內加入這個神奇藥水，想測試她的真實反應，後來見小花意識不清，擔心被同事講閒話，才帶到旅館休息再回家，過程中皆得到對方同意。

▲在桃園市陸戰隊部隊服役的陳姓中士，今年1月間凌晨在桃園區某KTV酒後與友人口角，警方據報到場時，陳卻徒手毆打員警，被警方優勢警力制伏。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲巡佐將摻有鎮定成分的物品摻入杯子內，再倒酒攪拌。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

小花證稱，過去游男就曾多次邀請單獨吃飯，她每次都拒絕，這次是考量說要慶祝升官，才會答應前往，怎料喝下對方遞的酒後卻開始很累，她一直堅決要回家，之後卻莫名被帶到旅館，最後有印象時已經在搭捷運了，「案發當時若知他要帶我去汽車旅館，絕對不會去，我年紀都可以當他女兒了。」

法官根據小花尿液、血液的送檢報告中，提及小花體內含有鎮定成分，且其證述過程大致一致，母親也證稱，女兒每次講到這件事就會大哭、無法睡覺，還要去精神科，認定小花的確遭下藥。

另外，法官還在2人對話紀錄中發現，游男多次傳送「我好孤單」、「孤苦無依」、「宛如汪洋中的一條船」、「愛妳呦」、「我會每天都想妳的」，小花僅為禮貌上回應，可知游男單方面對未婚的年輕小花懷揣好感，且游男身為已婚警官，即將升官，竟甘冒刑罰與懲戒風險，大費周章取得物質下藥迷暈小花，又未帶她回派出所女宿休息，而是無端花費幾千元開房，綜觀上述，游男是本於興奮或滿足自身性慾之目的，才會下藥。

法官也提到，雖檢方主張，游男係基於以藥劑強制性交之犯意下藥，惟因無證據顯示有強制性交得逞而未遂，但本案無其他積極之直接、間接或情況事證，證明其絕對是基於強制性交目的犯案，本於罪疑惟輕原則，僅能認為係基於強制猥褻之目的為之。

加上小花對於在旅館過程僅有零碎記憶，她也自承印象就是模模糊糊，沒有辦法像正常人完全記得整個發生的事情，因此也不足以證明游男有猥褻得逞行為。

法官審酌，游男前因2018年已因風紀問題遭懲處，竟不知端正己身又犯案，雖犯後曾承認犯罪，惟始終為實質否認答辯之犯後態度，依剝奪他人行動自由罪處2年8月。可上訴。

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