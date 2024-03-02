快訊／台東19歲男騎士疑打滑自摔！撞進大貨車底命危搶救中

▲台東嚴重車禍。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲、陳韻如／台東報導

台東市南島大道及民航路口今(2日)上午7時35分發生一起嚴重車禍。19歲的魏姓男子騎機車由西向東行駛，與30歲蘇姓男子駕駛的大貨車相撞，魏男直接連人帶車卡在大貨車車底。警消獲報到場，發現魏男已失去生命跡象，緊急將魏男救出送醫，至於詳細車禍原因仍待調查釐清。

警方初步調查，蘇男並無酒駕情事，而魏男酒測值帶抽血檢驗中，初步研判，魏男疑似先自摔滑行，再與大貨車碰撞，但詳細事故原因仍待近一步調查釐清。