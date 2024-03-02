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拜登宣布：美國將在加薩「首次空投」　提供糧食與物資

▲拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統拜登1日宣布，該國將在加薩進行第一次軍事空投，以提供食物與其他民生物資。他向記者們表示，「我們需要做得更多，美國也將做得更多」，也坦言「向加薩提供的援助遠遠不夠。」

拜登僅宣布空投將在未來幾天開始，此外沒有提供更多細節。不過他透露，美國也在考慮透過海路向加薩提供更多援助的可能性。此前，約旦及法國等其他國家已經開始對加薩進行空投。

白宮國安發言人柯比（John Kirby）則表示，空投將會持續進行、而非一次性任務，首批物資可能是軍用即食品。其他官員們透露，空投最早可能在本周末就開始。

▲▼約旦與法國等國26至27日在加薩走廊多地空投物資，數百名巴勒斯坦人聚集在海岸爭搶口糧、醫療用品等人道救援物資。（圖／路透）

▲▼約旦與法國等國26至27日在加薩走廊多地空投物資，數百名巴勒斯坦人聚集在海岸爭搶口糧、醫療用品等人道救援物資。（圖／路透）

▲約旦與法國等國2月26至27日在加薩多地空投物資，數百名巴勒斯坦人聚集在海岸爭搶。（圖／路透）

加薩衛生部指控，以色列軍方2月29日朝一群尋求援助的巴勒斯坦人開槍，造成至少112人死亡、760人受傷。不過，以色列將死亡原因歸咎於平民包圍救援車隊，才會爆發踩踏事件而出現死傷。

路透社指出，此事件讓人們關注到這個擁擠沿海飛地（enclave）正在發生的人道主義災難。

拜登也於1日呼籲立即實施暫時停火，作為以色列與哈瑪斯人質協議的一部分，「我們正試圖在以色列與哈瑪斯之間，針對釋放人質達成一個新的協議，並且在加薩立即停火至少6周，允許大量援助進入加薩。」美國也將「堅持」要求以色列增加更多卡車與路線，「讓更多人得到他們需要的幫助，沒有任何藉口。」

 
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