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吳鳳來台17年評「台灣缺國際觀」　以為外國人都是美國人

▲▼吳鳳表示，台灣缺國際觀。（圖／翻攝臉書／吳鳳Rifat）

▲吳鳳表示，台灣缺國際觀。（圖／翻攝臉書／吳鳳Rifat）

記者柯振中／綜合報導

藝人吳鳳來台將近20年，不但是台灣女婿，也已經取得了身分證。近日他在臉書上有感而發，坦言台灣最缺的應該是「國際觀」，例如「以為所有的外國人都是美國人」等等，若是不去了解世界的現狀，到時世界也不會想要了解台灣。

吳鳳提到，剛來台灣時，發現許多台灣人離國際事實很遠，例如「以為所有的外國人都是美國人」，對於外文的認知也只有英文而已。每當有人得知他來自土耳其，就會詢問「可以娶四個老婆嗎」等問題。

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吳鳳提到，他來到台灣17年，相當喜歡這塊土地，但慢慢會發現，台灣與國際社會的距離愈來愈遠，十分可惜，「你不理世界，世界不理你。」吳鳳表示，若不去了解世界的現狀，到時候世界也不會想了解台灣。

▼吳鳳認為，若不去了解世界的現狀，世界也不會想了解台灣。（圖／翻攝臉書／吳鳳Rifat）

▲▼吳鳳表示，台灣缺國際觀。（圖／翻攝臉書／吳鳳Rifat）

此外，吳鳳還說，通常不同國家的人種互相交流時，很喜歡分享各種國際消息，無論是政治到科技，都有許多可聊，所以大多數外國人都有基本的國際觀。

吳鳳說，若台灣人也擁有國際觀，同樣能改變出國後與各國人的互動，「沒有國際觀怎麼跟外國人進行完整的對話呢？不可能永遠聊台灣的美食多好吃吧？」

吳鳳認為，每個台灣人多少要接觸國際新聞、國際資訊，畢竟台灣四面環海，與許多國家有密切的貿易來往，不可能不去了解鄰國的環境與狀況。

 
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