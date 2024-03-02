限時5天！超商「6大咖啡飲品優惠」來了　黑糖珍奶只要42元爽喝

▲7-11 OPENPOINT行動隨時取自今（2）日起推出「CITY 6款咖啡飲品」組合優惠 。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

今天就買！就有超商自今（2）日起連續5天推出「6款咖啡飲品」組合優惠，包含黑糖珍奶9杯380元、水果茶8杯380元以及風味熱飲10杯380元等，最高可省下180元，一定要把握便宜趕快買。

7-11 OPENPOINT行動隨時取推出「CITY 6款咖啡飲品」組合優惠，今（2）日起至3月6日止，品項有經典冰可可2杯130元、GODIVA迦納熱巧克力2杯140元、風味系列指定熱飲（巧克力可可歐蕾／脆酷摩卡咖啡）10杯380元、蜂蜜拿鐵7杯380元、香鑽水果茶8杯380元、黑糖珍珠撞奶9杯380元。

▲本次6款咖啡飲品組合優惠皆為限量，售完為止，兌換期限至6月30日。



另外，7-11門市即日起至3月5日止則有「CITY燕麥飲品」優惠，品項有CITY CAFE燕麥拿鐵、CITY PRIMA精品燕麥拿鐵、CITY PEARL黑糖珍珠燕麥奶、CITY TEA現萃茶燕麥奶茶通通可享「任選買2送1」。

▲拿坡里2大優惠限時吃。（圖／拿坡里提供）

拿坡里至3月6日前也祭出2大限時優惠，包括「大披薩+6塊雞塊下殺7折吃」，特價只要499元就能吃到，且外帶、內用皆享折扣，大披薩更開放口味任選，炸雞則能整桶換成烤雞，於全台126家拿坡里披薩·炸雞專賣店限定吃；期間再加碼於12間拿坡里炸雞專賣店推「6塊炸雞桶最低62折起」優惠，凡買1桶6塊炸雞特價228元、2桶6塊炸雞則只要428元。