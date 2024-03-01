日本外資「逃離」中國市場　中駐日大使解讀自身競爭能力不足

▲ 中國駐日大使吳江浩 。（圖／翻攝 中國駐日大使館）

記者任以芳／綜合報導

中國駐日本大使吳江浩接受日本知名財經刊物《財界》雜誌專訪，重點介紹中國經濟形勢和前景。針對日本企業出逃中國市場，吳江浩表示，沒有「逃離潮」，如果外資企業因為自身競爭力不足而退出，是市場機制，但外企對中國營商環境有何意見，中國願意認真聽取並積極解決合理關切。

中國駐日大使館官網公布吳江浩專訪內容，一共八個題目。其中第五題是「中美對立持續背景下，有觀點認為全球包括日本企業都出現加速離開中國的傾向？」

對此，吳江浩指出，中國是市場經濟國家，外資企業有進有出是正常現象。確實有部分外企退出中國，但沒有出現所謂「逃離潮」。

吳江浩說，過去幾年，受新冠疫情、地緣政治、貿易保護主義等多重因素影響，全球跨國投資出現普遍性下滑趨勢。根據聯合國貿發會議（UNTAD）統計，2023年全球跨國直接投資額減少18%，主要外資流入目的地都出現較大幅度下滑，印度減少47%，東盟減少16%。

「相較之下，外國投資者對華投資熱情並未減退，依然堅定看好中國發展前景。」吳江浩表示，2023年中國新設立外商投資企業53766家，同比增長39.7%。實際使用外資金額11339.1億元人民幣，引資規模僅次於2021年、2022年，處於歷史第三高。同時，中國引資結構持續優化，高技術產業引資佔比達到37.4%。

吳江浩稱，在中國經濟轉型升級、本土企業快速崛起、市場競爭更趨充分的背景下，如果外資企業因為自身競爭力不足而退出，是市場機制作用結果。

他也進一步說，「如果外資企業從市場規律出發調整在華業務佈局，也完全可以理解。事實上，中國企業也在向海外轉移部分產能。如果外資企業對中國營商環境有何意見，我們願意認真聽取並積極解決合理關切。」

去年日本在華新設外資企業888家，同比增長7.3%，是中國第三大外資來源國。日本貿易振興機構（JETRO）調查顯示，90%的日企希望擴大在華業務或維持現狀。

中國日本商會對1700家會員企業進行的問卷調查顯示，88%的日本企業仍將中國視為重要市場。近五年外商在華直接投資收益率約9%，而日本企業2022年這一數據達到18%。對日本企業而言，中國市場回報率遠高於其他市場。