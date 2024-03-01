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社會 社會焦點 保障人權

屏東宮廟中壇元帥被「請走」　警請示一星期找回得聖筊結局曝

記者陳崑福／屏東報導

竹田鄉西勢村太子宮中壇元帥21日晚被「請走」，由於太子宮即將舉行神明繞境儀式，神像不見讓信眾相當著急，臉書貼文並報案，轄區的潮州警分局員警於23日受理後向神明請示是否一星期會內找回，得到聖筊，該神像於29日晚經由一名廖姓男子送還，前後往返6天，神蹟得到印證，也讓信眾嘖嘖稱奇。

▲神像被送回 。（圖／潮州警方提供，下同）

▲神像被送回 。（圖／潮州警方提供，下同）

▲神像被送回 。（圖／潮州警方提供，下同）

竹田鄉過溝西勢村太子宮（出巡）中壇三元帥，於2月21日下午7:47分（監視器時間有誤差），被一名男子約20歲，未經告知就請走，由於神明繞境在即，神像不見，讓村民及委員會十分著急尋找。

太子宮信眾在臉書等協尋並分享，「出巡中壇三元帥金身特方坐山頭中壇元帥，較少人奉拜這種法相。（如照片）誠請這位帥哥盡速請回，本宮執事將不追究相關責任，如不便請回本宮也請放置於過溝村內土地公廟也可以。如有善信大德發現也請與本宮委員會連絡」。

轄區的竹田分駐所受理後，員警到該宮拜拜請示神明並擲筊「能否在一星期內找回?」，得到聖筊；警方調閱監視系統展開追查；2月29日晚間11時許，由一名廖姓男子將該尊神像送回該宮廟，經廟方比對神像無誤後，警方依規定對該男子製作筆錄。

據悉，廖男表示受朋友的朋友委託將神像送還；警方已查出當出開車的楊姓車主及請走神像的賴姓男子，將通知到案說明，依法偵辦。

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