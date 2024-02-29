　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

嘉義連兩震！專家：廣義梅山斷層造成「近期高鐵應減速行駛」

快訊／13:26嘉義太保規模4.9「極淺層地震」　最大震度4級

▲嘉義地區接連發生兩起地震，郭鎧紋認為，是廣義的梅山斷層引起。

記者許敏溶／台北報導

嘉義太保在今（29日）下午1點26分，發生規模4.9地震有感地震，地震深度僅14.5公里。近期嘉義地區地震頻頻，讓人聯想起1906年規模7.1的梅山大地震。地震專家郭鎧紋表示，這次地震成因是廣義的梅山斷層造成，因過去曾有研究發現梅山斷層往西延伸到新港一帶，但梅山斷層地震周期不確定，所以民眾不必太擔心，反倒是高鐵近期經過嘉義站要減速，降低可能風險。

嘉義太保市今天下午1點26分，先發生規模4.9地震，超過半個台灣都有感，1點47分再發生規模3.6地震。不少民眾想起1906年規模7.1的梅山強震，氣象署稍早表示，這是獨立破碎帶造成，和梅山斷層無關。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，前中央氣象局地震中心主任郭鎧紋指出，氣象署是根據地調所資料，認為梅山斷層只到民雄，故認為今天地震和梅山斷層無關，但根據中正大學石瑞銓教授研究，梅山斷層不止到民雄，還經過嘉義市北邊往西延伸到新港，他個人認為，甚至往西延伸到台灣海峽，所以今天地震，可以說是廣義的梅山斷層造成。

郭鎧紋表示，雖然梅山斷層沒破裂到地表，但不代表梅山斷層沒有往西延伸。但他也不認為，近期會再出現類似1906年這樣規模7以上地震，因為歷史上並沒有1800年左右，嘉義梅山有大地震紀錄，所以無法確定梅山大地震的周期，可能超過100年、200年或更久，加上現在建築比1906年堅固，所以民眾也不用太擔心。

郭鎧紋也提醒，高鐵的行駛速度相當快，尤其是南來北往的直達車，通過嘉義通常沒有靠站，高鐵雖有緊急煞車系統，仍需要很長時間，故建議高鐵公司近期直達列車行駛靠近嘉義站時，應該減速，降低可能風險。

▲▼前中央氣象局地震中心主任郭鎧紋指出，日本學界普遍認為能登半島7.6強震為溫泉型地震，台灣也曾發生過溫泉型地震，1867年的基隆外海強震可能就是溫泉型地震。（圖／記者許敏溶攝）

▲前中央氣象局地震中心主任郭鎧紋認為，今天嘉義連兩震，是廣義的梅山斷層造成。（圖／記者許敏溶攝）

ET快訊
快訊／Gogoro推「JEGO這個」綠牌新車！　售價公布
快訊／心臟病發作停在國1！　回堵近5km
快訊／00919配息出爐「創新高」！　53萬股民嗨翻
嘉義連兩震！　專家：近期高鐵應減速行駛
嘉義4.9地震　八卦山「劇烈搖晃」影片曝光
虧1億也要弄亞尼克！對手提「2關鍵」：不是我弄倒的是誰
春風曾「放高利貸被抓」黑歷史曝光　血癌母生前遺願讓他浪子回頭
嘉義地牛翻身！高鐵一度停車　南港-左營間列車延誤
快訊／台積電第3代接班浮出檯面　米玉傑、秦永沛雙升共同營運長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

嘉義4.9地震！台鐵花壇=新營慢行　列車延誤

台AV女優田井虹作品熱賣「也難有第2部」！AV達人爆合作內幕

嘉義連兩震！專家：廣義梅山斷層造成「近期高鐵應減速行駛」

虧1億也要弄亞尼克！競爭對手提「2關鍵」：不是我弄倒的是誰

嘉義地牛翻身！高鐵列車一度停車　南港-左營間列車延誤

東部唯一藥學系首招　慈濟大學新增藥學系、學士後護理學系

快訊／高雄又停電！疑雜草火警燒到電纜　1176戶受影響

東海大學祭億元獎學金搶人　「這科系」新生最高可領20萬

嘉義連2震「與梅山斷層無關」　氣象署曝成因：震央是獨立破碎帶

229出生超狂福利「6歲前都免錢」　名醫霸氣：阿北幫你們出

魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏

剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

拆台幻術師大仙遭灌爆！　扶輪社決議 「2社員退出」

黃嘉千控訴被家暴：以為是我的錯！　曝從沒阻止夏克立「跟家人見面」

三重傾斜大樓注水「扶正」！屋主當建商蓋「起家厝」：負責到底

過年美髮店太忙無法休息　老闆幫員工餵食＋小便XD

0自備購屋再進化！　「台積電工程師限定」高雄新案直球對決

嘉義4.9地震！台鐵花壇=新營慢行　列車延誤

台AV女優田井虹作品熱賣「也難有第2部」！AV達人爆合作內幕

嘉義連兩震！專家：廣義梅山斷層造成「近期高鐵應減速行駛」

虧1億也要弄亞尼克！競爭對手提「2關鍵」：不是我弄倒的是誰

嘉義地牛翻身！高鐵列車一度停車　南港-左營間列車延誤

東部唯一藥學系首招　慈濟大學新增藥學系、學士後護理學系

快訊／高雄又停電！疑雜草火警燒到電纜　1176戶受影響

東海大學祭億元獎學金搶人　「這科系」新生最高可領20萬

嘉義連2震「與梅山斷層無關」　氣象署曝成因：震央是獨立破碎帶

229出生超狂福利「6歲前都免錢」　名醫霸氣：阿北幫你們出

推廣在地商圈發展及美食　嘉義縣授旗16商圈

詐團被圍捕倒車衝撞　車手脫衣奔逃遭壓制！扣41萬搜出安毒

政府發錢了！他戶頭突「入帳1.6萬元」　一票嗨：我也有領到

《寶可夢卡牌》手遊版2024推出！免費給你開兩包　獨家卡牌預定登場

頭過身沒過！胖橘貓卡牆上大洞「厭世臉求救」　網友認出慣犯笑噴

承億文旅「春分女神節」全台6館推女力住宿優惠

被分手後報復！噁男工作群狂po女友裸照、床戰片：有在賣哦

中山大學認定論文無抄襲　趙天麟：感謝母校明察！

百萬YTR搭車…運將熱情介紹女兒！小吳「一脫口月薪」：他話變少了

雲林婦北港失蹤！媽祖說「人在原地」成真　8天後尋獲遺體

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

生活熱門新聞

亞尼克倒店潮　對手爆內幕：惹到我這瘋子

一家5口找新竹→松機接送　開價1600元全看傻

長榮航空機票「下殺75折起」　來回票最低2088元

台女網紅進軍日本AV：我此生無憾

「台灣坊主」現蹤！入夜雨最大　連2天跌破10℃

即／拆台幻術師　扶輪社：2社員退出

4年ㄧ次229！　4生肖「逢9大發」財神到

產檢胎兒手指異常！她堅持要生結局反轉

快訊／13:26嘉義太保規模4.9「極淺層地震」　最大震度4級

溫度大怒神！強冷空氣凍3天「跌破10度」　雨區「全台中獎」時間曝

快訊／13:26嘉南附近有感地震　初判震度4級以上

強烈冷氣團要來了！5縣市低溫特報　今下午到明晚跌破10度

3月沒國定假日崩潰！網曝：7、8月更慘

晚安小雞慘況曝！傳30坪擠百人共用馬桶

更多熱門

相關新聞

4.9地震！八卦山「劇烈搖晃」即時影像曝光

4.9地震！八卦山「劇烈搖晃」即時影像曝光

今天下午1時26分，嘉義縣太保市發生芮氏規模4.9地震，彰化縣最大震度3級左右，不少民眾感受到震了一大下，再左右劇烈搖晃持續約有5秒，而交通部觀光署參山風景管理處設置於八卦山的攝影機，就拍下彰化地區搖晃瞬間，鏡頭不斷的跟著地震晃動，相當的震撼，所幸沒有相關災情傳出。

嘉義地牛翻身！高鐵列車一度停車　南港-左營間列車延誤

嘉義地牛翻身！高鐵列車一度停車　南港-左營間列車延誤

嘉義連2震「與梅山斷層無關」　氣象署：震央是獨立破碎帶

嘉義連2震「與梅山斷層無關」　氣象署：震央是獨立破碎帶

一圖看「一周內歷經春夏秋冬」　今下午變天！連2天急凍10度↓　

一圖看「一周內歷經春夏秋冬」　今下午變天！連2天急凍10度↓　

強烈冷氣團要來了！5縣市低溫特報　今下午到明晚跌破10度

強烈冷氣團要來了！5縣市低溫特報　今下午到明晚跌破10度

關鍵字：

地震氣象署梅山斷層郭鎧紋

讀者迴響

熱門新聞

亞尼克倒店潮　對手爆內幕：惹到我這瘋子

台灣女網紅震撼進軍日本AV！官網被灌爆

一家5口找新竹→松機接送　開價1600元全看傻

《黑暗榮耀》變態老師新婚1年GG　公司尷尬認：離婚了

長榮航空機票「下殺75折起」　來回票最低2088元

獨／李緻認了分手《戲說》一哥陳麒凱：觀念差太多

霍建華現身機場「要拍現在拍，別跟著我」

樓上每天沖廁所上百次　妹子一看鄰居家傻了

台AV女優田井虹「超狂背景起底」

搶票啦！IU首攻小巨蛋「5種票價、搶票日出爐」　主辦：全場實名制

全球最佳醫院排行　台灣「這間」擠下台大

台女網紅進軍日本AV：我此生無憾

「台灣坊主」現蹤！入夜雨最大　連2天跌破10℃

即／拆台幻術師　扶輪社：2社員退出

4年ㄧ次229！　4生肖「逢9大發」財神到

更多

最夯影音

更多
魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏

魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏
剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面