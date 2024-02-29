嘉義連兩震！專家：廣義梅山斷層造成「近期高鐵應減速行駛」

▲嘉義地區接連發生兩起地震，郭鎧紋認為，是廣義的梅山斷層引起。

記者許敏溶／台北報導

嘉義太保在今（29日）下午1點26分，發生規模4.9地震有感地震，地震深度僅14.5公里。近期嘉義地區地震頻頻，讓人聯想起1906年規模7.1的梅山大地震。地震專家郭鎧紋表示，這次地震成因是廣義的梅山斷層造成，因過去曾有研究發現梅山斷層往西延伸到新港一帶，但梅山斷層地震周期不確定，所以民眾不必太擔心，反倒是高鐵近期經過嘉義站要減速，降低可能風險。

嘉義太保市今天下午1點26分，先發生規模4.9地震，超過半個台灣都有感，1點47分再發生規模3.6地震。不少民眾想起1906年規模7.1的梅山強震，氣象署稍早表示，這是獨立破碎帶造成，和梅山斷層無關。

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不過，前中央氣象局地震中心主任郭鎧紋指出，氣象署是根據地調所資料，認為梅山斷層只到民雄，故認為今天地震和梅山斷層無關，但根據中正大學石瑞銓教授研究，梅山斷層不止到民雄，還經過嘉義市北邊往西延伸到新港，他個人認為，甚至往西延伸到台灣海峽，所以今天地震，可以說是廣義的梅山斷層造成。

郭鎧紋表示，雖然梅山斷層沒破裂到地表，但不代表梅山斷層沒有往西延伸。但他也不認為，近期會再出現類似1906年這樣規模7以上地震，因為歷史上並沒有1800年左右，嘉義梅山有大地震紀錄，所以無法確定梅山大地震的周期，可能超過100年、200年或更久，加上現在建築比1906年堅固，所以民眾也不用太擔心。

郭鎧紋也提醒，高鐵的行駛速度相當快，尤其是南來北往的直達車，通過嘉義通常沒有靠站，高鐵雖有緊急煞車系統，仍需要很長時間，故建議高鐵公司近期直達列車行駛靠近嘉義站時，應該減速，降低可能風險。

▲前中央氣象局地震中心主任郭鎧紋認為，今天嘉義連兩震，是廣義的梅山斷層造成。（圖／記者許敏溶攝）